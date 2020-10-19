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جيدو: المنتخب الوطني للسيدات يختبر لأول مرة  قاعة التحضيرات بفوكة

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 16:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

الجزائر -  يتواجد المنتخب الوطني للجيدو - سيدات، حاليا في تربص تحضيري تحسبا للاستحقاقات الرياضية المقبلة، حيث خاض تدريباته لأول مرة في القاعة الجديدة بفوكة ( تيبازة)، حسبما علم اليوم الاثنين من الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

وأوضحت الهيئة الفدرالية في صفحتها الرسمية على الفايسبوك انها استفادت من هذه المنشآة الرياضية مؤخرا ، في اطار اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة ، الرامية الى ترقية الاختصاص، سيما عبر التكفل الجيد برياضيي النخبة.

ويتدرب بالقاعة الجديدة، 17 مصارعا من مختلف الفئات النسوية من 14 الى 28 اكتوبر، تحت اشراف المدرب الوطني مزيان دحماني.

بالمقابل، تم  إلغاء تربص الفريق الوطني-رجال الذي كان من المقرر ان ينطلق يوم السبت المقبل بتيكجدة  ( ولاية البويرة)، عقب اكتشاف سبع حالات ايجابية لفيروس كورونا .

فبعد اختبارات التفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) التي اجريت قبل بداية التجمع الإعدادي ، رصدت ست حالات ايجابية من بين 17 مصارعا خضعوا للاختبارات بالإضافة الى حالة سابعة من اعضاء الطاقم  التقني.

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جيدو: المنتخب الوطني للسيدات يختبر لأول مرة  قاعة التحضيرات بفوكة
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 16:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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