الإتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف ونشاطات الغوص البحري: مرشحان لمنصب الرئاسة و11 للمكتب الفدرالي 

الجزائر - تسلمت لجنة الترشيحات التابعة للإتحادية الجزائرية للإنقاذ والاسعاف ونشاطات الغوص البحري، ملفين للترشح لمنصب الرئاسة الشاغر و 11 اخر للترشح لعضوية المكتب الفدرالي ، تحسبا لعقد الجمعية العامة الانتخابية، يوم السبت المقبل، بقاعة المحاضرات بالمركب الاولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة)، حسبما علمت "واج" اليوم الاثنين من الهيئة الاتحادية.

وتأتي الجمعية الانتخابية للإتحادية الجزائرية للإنقاذ والاسعاف ونشاطات الغوص البحري ،عقب رفض الحصيلتين المالية والادبية للمكتب الفدرالي المنتهية مهامه، برئاسة محمد بوخذار، خلال الجمعية العامة العادية ، المنظمة يوم 19 سبتمبر بمركز تحضير وتجمع الفرق الوطنية بالسويدانية ( الجزائر العاصمة).

وأغلقت لجنة الترشيحات اليوم عملية ايداع ملفات الترشيحات، حيث ترشح لمنصب الرئاسة، سمير كريم شاوش ( رئيس رابطة ولاية الجزائر) ومحمد بن مجبر (رئيس رابطة المدية)، بالإضافة 11 مترشحا للعضوية في المكتب الفدرالي، حسبما افاد به الامين العام للهيئة ، عبد الرحمان فرحات.

وتجتمع لجنة الترشيحات -المتكونة من ، عمر بوزيد ( الرئيس)، عبد الغاني بودور ( ممثل وزارة الشباب والرياضة)، والامين العام للاتحادية الجزائرية للإنقاذ والاسعاف ونشاطات الغوص البحري وعضو ثالث من الجمعية العامة- اليوم لدراسة ملفات الترشح قبل المصادقة النهائية عليها.

ويضم المكتب التنفيذي للهيئة الفدرالية، ثمانية أعضاء والرئيس، بينما الجمعية العامة تتكون من31 عضوا يمكنهم التصويت: 11 رابطة ولائية و 20 ناديا هاوي وكذا الامين العام ، ممثل وزارة الشباب والرياضة والرؤساء الاربعة القدامى للهيئة الفدرالية الذين بإمكانهم التصويت بصفة استشارية.