فوفينام فيات فوداو: اجتماع 23 اتحادية وطنية يوم الخميس تمهيدا لتأسيس اتحاد التضامن الاسلامي

الجزائر - يعقد رؤساء 23 اتحادية وطنية للفوفينام فيات فوداو من افريقيا وآسيا, يوم الخميس, اجتماعا عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد, من اجل وضع أرضية تفاهم والاتفاق على تعيين رئيس اتحاد التضامن الاسلامي للاختصاص الذي يعتزم هؤلاء تأسيسه في شهر فبراير المقبل للمشاركة بعدها في ألعاب التضامن الاسلامي-2022, حسب ما علمت "واج" من رئيس الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة, محمد جواج.

و اوضح رئيس الهيئة الفدرالية قائلا : "مؤخرا, جرى الاتفاق مع مسؤولي 23 اتحادية وطنية يمارس فيها الفوفينام فيات فوداو, من اجل تنظيم لقاء عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد وتعيين رئيس اتحاد التضامن الاسلامي لهذه الرياضة القتالية, على ان نعقد شهر فبراير المقبل جمعية تأسيسية لهذه الهيئة."

و اضاف : "ربحا للوقت, سننصب أيضا خلال هذا الاجتماع -بعد تعيين الرئيس-, لجنة مؤقتة تشرف على تسيير شؤون الاتحاد الاسلامي للفوفينام فيات فوداو. كل هذا حتى يحظى هذا الاخير باعتراف الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي و يدرج بالتالي في منافساته المقبلة."

وقال جواج : "اقترحت على مسؤولي الاتحادات الوطنية للفوفينام فيات فوداو بإفريقيا و آسيا, اسما لترأس الاتحاد وهو الليبي بشير العرضاوي. هناك من استحسن الفكرة, لكن معظمهم أصروا على ترشيحي لأكون أنا الرئيس. المهم ستتضح الامور يوم الخميس". و استطرد : "اذا كتب النجاح لهذا المشروع الرياضي, سننتقل بعدها الى وضع استراتيجية و التخطيط لإقامة دورات تكوينية في هذه الرياضة ومنافسات لرياضيي البلدان الاسلامية."

وعن فكرة تأسيس اتحاد التضامن الاسلامي, ذكر رئيس الاتحاد الافريقي للفوفينام فيات فوداو ان "الحديث عن هذا المشروع بدأ عندما اجتمع عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية الاسلامية من باكستان, ايران, المغرب, بنغلادش, ليبيا وغيرهم بمناسبة تنظيم بطولة العالم لهذا الاختصاص سنة 2019 بكمبوديا. اقترحوا علي الفكرة, بصفتي نائب رئيس الاتحاد العالمي للاختصاص, غير انني رفضت مبدئيا طلبهم لأنني منشغل بمهام رياضية كثيرة".

على صعيد آخر, وبخصوص تحضيرات المنتخب الوطني للفوفينام تحسبا لاستحقاقات رياضية في الافق, قال جواج : "المصارعون يتدربون بمفردهم. عند سماع أخبار إلغاء بعض المعسكرات التحضيرية للعديد من الاختصاصات في المدة الأخيرة بسبب فيروس كورونا, قلنا أنه يجب ان تكون التدريبات فرادى وتجنب التجمعات الى غاية عودة الاوضاع الى طبيعتها نسبيا."

من جهة اخرى, كشف نفس المسؤول عن برنامج للتنقيب عن المواهب الشابة و امضاء "وشيك" على اتفاقية بين هيئته والاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية, لإدراج الفوفينام فيات فوداو في المدارس.