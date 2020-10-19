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الرابطة الأولى لكرة القدم: تعيين رضا عبيد رئيسا جديدا لمجلس إدارة وداد تلمسان

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 12:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

وهران  - عين رضا عبيد رئيسا جديدا لمجلس إدارة الشركة الرياضية لوداد تلمسان خلفا لنصر الدين سليمان, حسب ما علم يوم الاثنين من هذا النادي الصاعد الجديد إلى الرابطة الأولى لكرة القدم.

و أكد المناجير العام للوداد, يوسف رحال, في تصريح ل/وأج بأن تنصيب الرئيس الجديد مقرر اليوم, مضيفا بأن انسحاب الرئيس السابق "يعود إلى رغبته في الترشح لعهدة جديدة على رأس النادي الهاوي, الذي سيعقد جمعيته الانتخابية الأحد المقبل, علما و أن القانون لا يسمح له الجمع بين منصبين".

من جهة أخرى, أنهت إدارة ''الزيانيين'', الذين يعودون إلى الدرجة الأولى بعد سبع سنوات قضوها في الأقسام السفلى, عملية الاستقدامات تحسبا للموسم الجديد الذي ستنطلق بطولته يوم 28 نوفمبر المقبل, وفق نفس المسؤول.

وتدعمت تشكيلة فريق الغرب الجزائري مساء أمس الأحد بلاعبين اثنين جديدين هما المهاجم زرمان من أمل الأربعاء (الرابطة الثانية) والمدافع الأوسط خياط من أهلي برج بوعريريج (الرابطة الأولى), كما أشير إليه.

ورفع هذان اللاعبان عدد المستقدمين الجدد في النادي إلى عشرة, في وقت لم يحتفظ فيه الطاقم الفني, الذي يقوده المدرب عزيز عباس, إلا ب 13 عنصرا من تشكيلة الموسم الفارط, وهو ما فسره يوسف رحال "برغبة المدرب والمسيرين في تجديد دماء الفريق لمواجهة التحديات التي تنتظره الموسم القادم الذي سيكون صعبا بالنظر إلى إجراء البطولة ب20 ناديا".

وكانت تشكيلة ''الزيانيين'', التي انهزمت في أول مباراة ودية لها الجمعة الفارطة أمام الضيف شباب قسنطينة (2-1), قد انتدبت في وقت سابق اللاعبين بلعالم (أ. المدية) و أميري (أ. الأربعاء) و إيبوزيدان (ج. عين مليلة) و بن شيخ وبلعريبي (ج. وهران) و زناسني (ش. بجاية) وعايش (إ. بلعباس) وبن عمران (ج. الشلف).

 

آخر تعديل على الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 12:32
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الرابطة الأولى لكرة القدم: تعيين رضا عبيد رئيسا جديدا لمجلس إدارة وداد تلمسان
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 12:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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