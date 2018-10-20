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كرة اليد / مونديال - 2021 : السباعي الجزائري في تربص من 17 إلى 22 أكتوبر بالجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 19:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
كرة اليد / مونديال - 2021 : السباعي الجزائري في تربص من 17 إلى 22 أكتوبر بالجزائر

الجزائر - يجري  المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) منذ امس السبت تربصا تحضيريا يدوم ستة ايام، تحسبا لمنافسات كاس العالم 2021 للعبة، المقررة من 13 الى 31 يناير 2021 بمصر، حسبما افادت به الاتحادية الجزائرية  للاختصاص.

و نشطت العناصر الوطنية، أول تربص في شهر سبتمبر (18-28) بمركز تحضير وتجمع الفرق الوطنية بسرايدي (عنابة) ، تحت اشراف المدرب الوطني الفرنسي الان بورت، بعد عدة أشهر من التوقف عن التدريبات، جراء وباء فيروس كورونا.

وبالنسبة لهذا التجمع الإعدادي، وجه المدرب الدعوة فقط للاعبين الذين ينشطون في البطولة الوطنية.

و يباشر ''الخضر'' المنافسة ضمن المجموعة 6، أمام المغرب يوم 14 يناير (00ر18 بتوقيت الجزائر)، قبل مواجهة إيسلندا في ال16 من نفس الشهر (30ر20). وسيختتم المنتخب الوطني الدور الأول أمام البرتغال في ال18 من يناير  (00ر18).

 

قائمة اللاعبين المستدعين للتربص:

 

يحي زموشي (اولمبي عنابة)، عبد الله بن مني (المجمع البترولي)، حمودي بوشتيت (مولودية باتنة)، رياض شهبور  (المجمع البترولي)، عبد الجليل زنادي (المجمع البترولي)، رضوان ساكر (شبيبة سكيكدة)، رضا عريب (المجمع البترولي)، مسعود بركوس (المجمع البترولي)، زهير نعيم (شبيبة سكيكدة)، محمد لمين كريبة، هبد الرحيم برياح (المجمع البترولي)، يوسف بوزولي (اولمبي عنابة)، ياسين بن مسعود ( شباب براقي)، عقبة  اينسعد ( شباب اهلي برج بوعريريج)، مختار كوري (مولودية سعيدة)، صفيان بن جيلالي (شبيبة الساورة )، اسامة بوجناح (مولودية سعيدة).

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كرة اليد / مونديال - 2021 : السباعي الجزائري في تربص من 17 إلى 22 أكتوبر بالجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 19:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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