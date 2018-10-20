تصفيات كأس أمم إفريقيا- 2021: الكونفدرالية الإفريقية تطرح عدة اقتراحات لخوض الجولتين الثالثة والرابعة

وأفادت الاتحادية على موقعها الرسمي أنه على ضوء الإجتماعات التي انعقدت أيام 12, 13 و 14 أكتوبر عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد, مع الأمناء العامين للجمعيات الوطنية المشاركة في مرحلة المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 و كأس العالم-2022, فان الهيئة القارية اقترحت ثلاثة خيارات, تمثلت في لعب المقابلتين (ذهابا و ايابا) في أحد البلدين أو لعب المقابلتين في ملعب محايد أو خيار ثالث يبقى تحت النظر".
وأخذت "الكاف" بعين الاعتبار الوضعية الخاصة بكل بلد حول المباريات ورحلات السفر وفرضت متطلبات حول البروتوكول الصحي للمباريات الدولية, قواعد إستدعاء اللاعبين والتحضير, معالجة النزاعات مع الأندية وإنشاء مجموعة تسيير أزمة خاصة بالمباريات.
ويخوض المنتخب الجزائري, بطل إفريقيا, المواجهة المزدوجة ضد زيمبابوي, يومي 12 و 16 نوفمبر بالجزائر و هراري, برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021, التي أجلت إلى سنة 2022 بالكاميرون, بسبب جائحة كورونا فيروس.
كرة القدم/ تصفيات كأس أمم افريقيا - 2021/ مونديال - 2022 : رزنامة المنتخب الجزائري
رزنامة المنتخب الجزائري لكرة القدم في تصفيات كاس امم افريقيا- 2021 , المؤجلة لسنة 2022 وكأس العالم- 2022 :
كأس أمم افريقيا- 2021 :
الجولة الثالثة والرابعة : 9- 17 نوفمبر 2020
الجولة الخامسة والسادسة : 22- 30 مارس 2021
كأس العالم 2022 :
الجولة الاولى والثانية : 31 مايو- 15 يونيو 2021
الجولة الثالثة والرابعة : 30 اغسطس- 7 سبتمبر 2021
الجولة الخامسة والسادسة : 4- 12 اكتوبر 2021
مباريات السد : 8- 12 نوفمبر 2021 .