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جيدو: اكتشاف سبع إصابات بكورونا في المنتخب الوطني للرجال

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 15:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات

الجزائر- تقرر إلغاء تربص المنتخب الجزائري للجيدو (رجال), الذي كان مقررا بالبويرة, على إثر اكتشاف سبع حالات بفيروس كورونا "كوفيد-19" وسط الفريق, حسب ما علمته "واج"  يوم السبت من الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة.

وأوضحت الفيدرالية في بيان مقتضب "عملا بالبروتوكول الصحي, وعشية أي تربص, خضعت العناصر الوطنية للاختبارات والتي كشفت عن ست حالات ايجابية من 17 مصارعا وحالة أخرى ايجابية ضمن  الطاقم الفني من بين أربعة".

وكان هذا المعسكر مقررا من 17 الى 30 أكتوبر الجاري بالمركز الوطني للرياضة و التسلية بتيكجدة (البويرة), تحسبا للمنافسات المقبلة.

وافاد بيان الاتحادية أيضا أنه "سيتم إعادة الفحوصات التي أثبتت الحالات السلبية يوم 21 أكتوبر للتأكد من عدم انتشار العدوى, وسيعاد فحص آخر للرياضيين المصابين بعد 15 يوم و هذا للتأكد من صحتهم و سلامتهم".

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وعلى عكس منتخب الذكور, جاءت التحاليل التي أجرتها عناصر المنتخب الوطني للسيدات جميعها سلبية, عقب الاختبارات التي خضعت لها, ما سمح للفريق بالشروع في تربص تحضيري تحسبا لاستحقاقات القادمة.

و اوضحت الهيئة ان نتائج اختبارات التفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) جاءت سلبية, سواء عند الرياضيات أو لدى المؤطرين التقنيين, مما سمح لهن رفقة المدرب مزيان دحماني بالشروع في التحضيرات بداية منذ يوم الثلاثاء الفارط.

ويمتد معسكر السيدات على مدار أسبوعين, وذلك من 14 إلى 28 أكتوبر, بمركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية بالسويدانية (الجزائر العاصمة).

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جيدو: اكتشاف سبع إصابات بكورونا في المنتخب الوطني للرجال
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 15:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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