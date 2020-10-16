تنس: إعادة محمد بسعد إلى منصب رئيس الاتحادية الجزائرية

وأكد نفس المصدر ل''واج'': ''يعود محمد بسعد لمنصبه كرئيس للهيئة الفدرالية.

القرار الأولي كان تعسفي ومبني على حجج غير قانونية''.

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يذكر أن محمد بسعد تم توقيفه ''مؤقتا'' في شهر ديسمبر 2019 من قبل وزير الشباب والرياضة السابق، رؤوف سليم برناوي، بحجة ''سوء التسيير"، لتعيش الهيئة الفدرالية بعدها عدة اضطرابات، حيث تولى ثلاثة أعضاء من المكتب الفدرالي الرئاسة بالنيابة. ويتعلق الأمر ببوعلام حاج علي، محمد دحماني ومحمد لازار على التوالي.