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تنس: إعادة محمد بسعد إلى منصب رئيس الاتحادية الجزائرية

  أدرج يـوم : الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 13:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات
تنس: إعادة محمد بسعد إلى منصب رئيس الاتحادية الجزائرية

الجزائر - قررت وزارة الشباب والرياضة رفع عقوبة ''الإيقاف المؤقت'' التي كانت مسلطة منذ عشرة أشهر على رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس، محمد بسعد، وإعادته إلى منصبه حسب ما علمت ''واج'' اليوم الجمعة، من مصدر مقرب من الوزارة المعنية.

وأكد نفس المصدر ل''واج'': ''يعود محمد بسعد لمنصبه كرئيس للهيئة الفدرالية.

القرار الأولي كان تعسفي ومبني على حجج غير قانونية''.

 إقرأ أيضا: الاتحادية الجزائرية للتنس: ''مصلحة خاصة تدرس ملف الرئيس الموقوف محمد بسعد'' 

يذكر أن محمد بسعد تم توقيفه ''مؤقتا'' في شهر ديسمبر 2019 من قبل وزير الشباب والرياضة السابق، رؤوف سليم برناوي، بحجة ''سوء التسيير"، لتعيش الهيئة الفدرالية بعدها عدة اضطرابات، حيث تولى ثلاثة أعضاء من المكتب الفدرالي الرئاسة بالنيابة. ويتعلق الأمر ببوعلام حاج علي، محمد دحماني ومحمد لازار على التوالي.

آخر تعديل على الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 14:39
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تنس: إعادة محمد بسعد إلى منصب رئيس الاتحادية الجزائرية
  أدرج يـوم : الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 13:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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