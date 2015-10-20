Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة اليد/مونديال 2021-المجموعة السادسة: الكشف عن مواقيت لقاءات المنتخب الجزائري

  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 20:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
كرة اليد/مونديال 2021-المجموعة السادسة: الكشف عن مواقيت لقاءات المنتخب الجزائري

بال - حددت الاتحادية الدولية لكرة اليد توقيت لقاءات مونديال كرة اليد 2021 المقرر إجراؤه بمصر من 13 إلى 31 يناير, حيث سيشارك المنتخب الجزائري في المجموعة السادسة رفقة المغرب, البرتغال وإيسلندا.

ويباشر ''الخضر'' المنافسة أمام المغرب يوم 14 يناير (00ر18 بتوقيت الجزائر) قبل لقاء إيسلندا في ال16 من نفس الشهر (30ر20). وسيختتم المنتخب الوطني الدور الأول أمام البرتغال في ال18 من يناير (00ر18).

وبمناسبة الطبعة الـ 27 التي ستجري بحضور 32 منتخبا, حيث ستتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى الدور الرئيسي والذي سيجرى في شكل 4 مجموعات بتواجد 6 منتخبات.

الفرق التي لا تتأهل للدور الرئيسي تشارك في كأس الرئيس في التي تنطلق في ال20 من شهر يناير.

للتذكير أن مصر تستضيف للمرة الثانية في تاريخها الدور النهائية لكأس العام لكرة اليد بعد نسخة 1999. واختار المنظمون أربعة مواقع لاحتضان المنافسة : الإسكندرية, القاهرة, الجيزة ومصر الجديدة.

اللقاءات الخاصة بالميداليات الذهبية والبرونزية برمجت في ال31 من شهر يناير بملعب القاهرة.

اقرأ أيضا :  بطولة العالم 2021 لكرة اليد: المنتخب الجزائري في تربص من 16 الي 28 سبتمبر بعنابة

برنامج المجموعة السادسة:

 14 يناير: الجزائر - المغرب على الساعة 00ر19 بالتوقيت المحلي (00ر18 بتوقيت الجزائر)

البرتغال - إيسلندا على الساعة 30ر21 بالتوقيت المحلي (30ر20 بتوقيت الجزائر)

 

16 يناير: المغرب - البرتغال على الساعة 00ر19 بالتوقيت المحلي (00ر18 بتوقيت الجزائر)

الجزائر - إيسلندا على الساعة 30ر21 بالتوقيت المحلي (30ر20 بتوقيت الجزائر)

 

18 يناير: البرتغال - الجزائر على الساعة 00ر19 بالتوقيت المحلي (00ر18 بتوقيت الجزائر)

إيسلندا - المغرب على الساعة 30ر21 بالتوقيت المحلي (30ر20 بتوقيت الجزائر).

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة اليد/مونديال 2021-المجموعة السادسة: الكشف عن مواقيت لقاءات المنتخب الجزائري
  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 20:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.15

الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

20.10.15

كرة اليد/مونديال 2021-المجموعة السادسة: الكشف عن مواقيت لقاءات المنتخب الجزائري

20.10.15

خنشلة: خالدي يوافق على وضع بساط بالعشب الاصطناعي من الجيل الخامس بملعب أول نوفمبر

20.10.15

باتنة : معرض للفنان التشكيلي حسين هوارة يفتتح نشاط "أضواء باتنة"

20.10.15

سلطة ضبط السمعي البصري تصدر توصيات لضمان تغطية إعلامية مستقلة و متوازنة للحملة الاستفتائية

20.10.15

وهران : معرض للصناعات التقليدية لدعم نساء ريفيات في تطوير مشاريعهن

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.12

البيض: فتح تحقيق في حادث انفجار الغاز

20.10.12

الأغواط : الدستور الجديد يلبي متطلبات البيئة ويضمن المحافظة عليها

20.10.13

خنشلة: تفكيك مجموعة إجرامية تتاجر في المخدرات

20.10.12

جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف: تنصيب أعضاء لجنة التحكيم

20.10.13

سطيف: تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

20.10.12

إجراءات جد مشددة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف