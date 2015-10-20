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رابطة الأبطال الافريقية : شباب بلوزداد يختار الاستقبال بملعب 5 جويلية

  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 18:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
رابطة الأبطال الافريقية : شباب بلوزداد يختار الاستقبال بملعب 5 جويلية

الجزائر- فضل مسؤولو فريق شباب بلوزداد الاستقبال بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة, خلال مباريات منافسة رابطة أبطال افريقيا للموسم الكروي 2020-2021, حسب ما علمته "واج" من إدارة المركب الأولمبي -محمد بوضياف-.

وتلقت إدارة المركب طلبا رسميا من شباب بلوزداد لاستقبال الفرق في المنافسة القارية والتي يجرى الدور التمهيدي فيها نهاية نوفمبر المقبل.

وكانت المديرية العامة للمركب قد شرعت في عملية اشغال على مستوى عدة مرافق, منها غرف تغيير الملابس القديمة التي تم إعادة فتحها طبقا للبروتوكول الصحي, في الوقت الذي تتواجد فيه أرضية الميدان في أحسن حال.

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ويستضيف ملعب 5 جويلية لقاء الجزائر أمام زيمبابوي يوم 12 نوفمبر دون جمهور برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة الى كأس افريقيا للأمم-2021, وهو مرشح كذلك لاستقبال مباراة الكأس الممتازة بين اتحاد الجزائر و شباب بلوزداد بعدها بأسبوع.

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رابطة الأبطال الافريقية : شباب بلوزداد يختار الاستقبال بملعب 5 جويلية
  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 18:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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