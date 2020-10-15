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تنس / دورة الاتحاد الدولي بالمنستير : تأهل إيناس إيبو إلى الدور ربع النهائي

  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 17:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
تنس / دورة الاتحاد الدولي بالمنستير : تأهل إيناس إيبو إلى الدور ربع النهائي

تونس - اقتطعت لاعبة التنس الجزائرية, ايناس ايبو, تأشيرة تأهلها  الي الدور ربع النهائي للدورة الدولية النسوية الجارية  بمدينة المنستير التونسية, بعد فوزها, يوم الخميس, على الألمانية كاثلين كاين بمجموعتين دون مقابل.

وفازت  ايبو في المجموعة الاولى بنتيجة (6-4), قبل أن تنهي المجموعة الثانية لفائدتها بسهولة وبواقع (6-2).

وتواجه إيبو (21 سنة), المصنفة رقم 5 في هذه الدورة ذات الـ15 ألف دولار, في الدور ربع النهائي منافستها البولونية فيرونيكا فالكوفسكا.

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وفي حال التأهل, تواجه اللاعبة الجزائرية, في الدور نصف النهائي, المتأهلة ما بين الروسية آنا أوكولوفا والإسبانية إيفون كافالي ريميس المصنفة رقم 2.

وبهذا تسجل بطلة افريقيا عند الأواسط في 2015, عودة موفقة بعد انسحابها من دورة احترافية سابقة بنفس المدينة (المنستير) بسبب الإصابة, عندما كانت بصدد مواجهة البرازيلية ريبيكا بيريرا, في جدول الفردي, يوم 7 أكتوبر.

وبالرغم من خروجها المبكر, إلا أن إيبو تمكنت من الحفاظ على المركز 151 في التصنيف العالمي الذي تضعه الاتحادية العالمية للتنس.

بالمقابل, وفي ترتيب اللاعبات المحترفات, تراجعت اللاعبة الجزائرية بمركزين, لتحتل بذلك الصف 633.

آخر تعديل على الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 18:28
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تنس / دورة الاتحاد الدولي بالمنستير : تأهل إيناس إيبو إلى الدور ربع النهائي
  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 17:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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