فروسية : "الاتحادية الجزائرية توجد في وضعية قانونية صحيحة"

الجزائر - أكد الأمين العام للاتحادية الجزائرية للفروسية, عثمان بن سليمان, يوم الأربعاء, أن هيئته توجد في "وضعية قانونية سليمة", في ظل تواجد الرئيس الفعلي, امحمد زوبير متيجي, في عطلة مرضية حاليا بعد خروجه من السجن وتولي نائبه الأول الصغير بهلولي, منصب الرئاسة بالنيابة.

وكان المكتب الفيدرالي للاتحادية -خلال اجتماع استثنائي- قد عين نهاية شهر فبراير الفارط النائب الأول للرئيس, الصغير بهلولي, كرئيس بالنيابة وفق ما تنص عليه لوائح الاتحادية المعمول بها, إثر وضع امحمد زوبير متيجي رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق ب"الفساد".

وصرح بن سليمان في حديث مع "وأج": "بعد الإفراج عليه من السجن المؤقت منذ حوالي شهرين, قام الرئيس متيجي بتجديد الثقة في نائبه الأول بهلولي لرئاسة الاتحادية بالنيابة بسبب حالته الصحية المتدهورة, حيث يتواجد في عطلة مرضية إلى غاية الشهر الجاري".

و أضاف: "الصغير بهلولي يسهر على تسيير شؤون الاتحادية منذ شهر سبتمبر الماضي في انتظار عودة الرئيس إلى ممارسة مهامه نهاية أكتوبر الحالي".

وشدد الأمين العام على أن الحالية القانونية للهيئة الفيدرالية لا غبار عليها, قائلا : "أؤكد لكم أنه لا يوجد شغور قانوني في منصب الرئيس. صحيح أن متيجي واجه بعض المشاكل مع العدالة, لكن لم تتم إدانته بصفة نهائية. غيابه الحالي مبرر عبر إيداعه لعطلة مرضية إلى غاية نهاية الشهر الجاري".

و أوضح الأمين العام أن مصالح وزارة الشباب والرياضة على علم بوضعية الاتحادية, و "لو كان هناك مشكل قانوني لتدخلت لحل الإشكال", مشيرا إلى أن "الوزارة الوصية بقيادة سيد علي خالدي تسهر على مساعدة الاتحادية في تسيير رياضة الفروسية التي هي ملك للرياضيين والتقنيين".

وفي الأخير, أفاد عثمان بن سليمان أنه في الوقت الراهن "من المستحسن الحفاظ على الاستقرار على مستوى الهيئة الفدرالية سيما باقتراب نهاية هذه العهدة الأولمبية, ليقدم بعدها الرئيس متيجي حصيلتيه الأدبية والمالية أمام أعضاء الجمعية العامة. وذلك خدمة للمصلحة العليا لرياضة الفروسية".

وعلى صعيد آخر, دخلت عناصر المنتخب الوطني للأواسط, بدية من يوم الأربعاء و إلى غاية 21 أكتوبر الجاري, في تربص تحضيري بمركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية بالسويدانية (الجزائر العاصمة) تحسبا لبطولة إفريقيا-2021 بالسنغال.