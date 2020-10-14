جيدو / فيروس كورونا : لا وجود لأي حالة ايجابية في صفوف المنتخب الجزائري النسوي

و أوضحت الهيئة الفدرالية ان نتائج اختبارات التفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) جاءت سلبية, سواء عند الرياضيات ام المؤطرين التقنيين و بالتالي بإمكان المنتخب الوطني الشروع في تحضيراته بدون اي مشكل.
وتخوض 17 مصارعة من المنتخب الوطني للجيدو, من مختلف الاوزان, منذ أمس الثلاثاء تربصا مغلقا يمتد ل15 يوما بمركز السويدانية.
النتائج السلبية لاختبارات كوفيد-19, التي خضعت لها عناصر النخبة الوطنية, اثلجت صدر الهيئة الفدرالية وهذا بعدما اكتشفت في شهر اغسطس الماضي -خلال تربص تحضيري لمنتخب السيدات- 10 حالات كوفيد-19, ما ادى الى إلغاء التجمع التحضيري.