جيدو / فيروس كورونا : لا وجود لأي حالة ايجابية في صفوف المنتخب الجزائري النسوي

و أوضحت الهيئة الفدرالية ان نتائج اختبارات التفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) جاءت سلبية, سواء عند الرياضيات ام المؤطرين التقنيين و بالتالي بإمكان المنتخب الوطني الشروع في تحضيراته بدون اي مشكل.

وتخوض 17 مصارعة من المنتخب الوطني للجيدو, من مختلف الاوزان, منذ أمس الثلاثاء تربصا مغلقا يمتد ل15 يوما بمركز السويدانية.