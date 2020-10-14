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جيدو / فيروس كورونا : لا وجود لأي حالة ايجابية في صفوف المنتخب الجزائري النسوي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 16:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر - لم تسفر تحاليل فيروس كورونا التي اجرتها عناصر المنتخب الوطني للجيدو (سيدات) عن أي حالة ايجابية, عقب الاختبارات التي خضعت لها بمركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية بالسويدانية (الجزائر العاصمة), ما سمح للفريق الشروع في تربص تحضيري تحسبا للاستحقاقات القادمة, حسب ما علم من الاتحادية الجزائرية.

و أوضحت الهيئة الفدرالية ان نتائج اختبارات التفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) جاءت سلبية, سواء عند الرياضيات ام المؤطرين التقنيين و بالتالي بإمكان المنتخب الوطني الشروع في تحضيراته بدون اي مشكل.

وتخوض 17 مصارعة من المنتخب الوطني للجيدو, من مختلف الاوزان, منذ أمس الثلاثاء تربصا مغلقا يمتد ل15 يوما بمركز السويدانية.

النتائج السلبية لاختبارات كوفيد-19, التي خضعت لها عناصر النخبة الوطنية, اثلجت صدر الهيئة الفدرالية وهذا بعدما اكتشفت في شهر اغسطس الماضي -خلال تربص تحضيري لمنتخب السيدات- 10 حالات كوفيد-19, ما ادى الى إلغاء التجمع التحضيري.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 16:40
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جيدو / فيروس كورونا : لا وجود لأي حالة ايجابية في صفوف المنتخب الجزائري النسوي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 16:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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