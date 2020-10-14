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كاراتي دو : امضاء اتفاقية تعاون بين الاتحادية الجزائرية والمركب الرياضي سفلتاس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 15:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
كاراتي دو : امضاء اتفاقية تعاون بين الاتحادية الجزائرية والمركب الرياضي سفلتاس

الجزائر-  وقعت الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو, اتفاقية تعاون مع المركب  الرياضي سفلتاس ( الجزائر العاصمة) والتي ستمكن الرياضيين الدوليين من الاستفادة خلال تحضيراتهم بمختلف التجهيزات التي تتوفر عليها هذه المنشاة الرياضية, حسبما علم اليوم الاربعاء من الهيئة الفدرالية.

وأوضحت الهيئة الاتحادية في بيان لها ان رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو , سليمان  مسدوي , امضى امس الثلاثاء رفقة مدير المركب الرياضي سفلتاس, كمال لخضر الزين, على هذه الاتفاقية التي ستمكن رياضيي مختلف الفرق الوطنية  من الاستفادة - مجانا- من مختلف وسائل التحضير."

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وأضاف المصدر , "من خلال اتفاقية  التعاون هذه  , سيضع المركب الرياضي المذكور تحت تصرف رياضيي النخبة,  قاعة من قاعاته , خصيصا لرياضة الكاراتي دو, بالإضافة الى قاعة  تقوية العضلات في انتظار وضع  غرفة " صونا" من اجل الاسترجاع .

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كاراتي دو : امضاء اتفاقية تعاون بين الاتحادية الجزائرية والمركب الرياضي سفلتاس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 15:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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