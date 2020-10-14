كاراتي دو : امضاء اتفاقية تعاون بين الاتحادية الجزائرية والمركب الرياضي سفلتاس

مستغانم: تفكيك شبكة تنظيم الهجرة غير الشرعية بحرا -

مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة احاطة حول الوضع في الصحراء الغربية -

حماية إجتماعية للبحارة: منشور وزاري يضمن تسهيلات أكثر وبطاقة شفاء صالحة طول السنة -

خبراء تشيك لترميم تماثيل المسرح الجهوي لوهران -

الصالون الدولي الرقمي الأول للصناعات الغذائية من 1 الى 16 نوفمبر -

السلام الحقيقي في الشرق الأوسط سيظل حلما بعيد المنال دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس -

مكافحة الإرهاب والجريمة: تنفيذ عدة عمليات أسفرت عن نتائج نوعية خلال أسبوع -

الجزائر-المكسيك (2-2) مارتينو: 'لقاء قوي أمام منافس من المستوى العالي -

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل: بيروت مصرة على حماية حقوقها السيادية -

بلماضي: اقتربنا من بلوغ المستوى العالي -

مشروع قانون المالية 2021: إجراءات جمركية جديدة من أجل ضبط أفضل للتجارة الخارجية -

جباية: تعميم التصريح الالكتروني تدريجيا -

إيليزي: مخبر جديد يعزز البحث العلمي بالمركز الجامعي أمود بن مختار -

حوادث المرور: وفاة 37 شخصا وجرح 1297 آخرين خلال الأسبوع المنصرم -

وفاة المجاهد والدبلوماسي عبد القادر حجار: السيد جراد يعزي عائلة الفقيد -

جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف: الاستعانة بالبريد الالكتروني في حال تعذر إرسال الأعمال -

الصحراء الغربية-اسبانيا: توقيع اتفاقية لدعم التعاون والشراكة بين البوليساريو وبلدية أوفييدو -

الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: تسارع وتيرة الحملة الاستفتائية في نهاية أسبوعها الأول -

وفاة الدبلوماسي السابق عبد القادر حجار -