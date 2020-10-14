كاراتي دو : امضاء اتفاقية تعاون بين الاتحادية الجزائرية والمركب الرياضي سفلتاس

وأوضحت الهيئة الاتحادية في بيان لها ان رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو , سليمان مسدوي , امضى امس الثلاثاء رفقة مدير المركب الرياضي سفلتاس, كمال لخضر الزين, على هذه الاتفاقية التي ستمكن رياضيي مختلف الفرق الوطنية من الاستفادة - مجانا- من مختلف وسائل التحضير."
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وأضاف المصدر , "من خلال اتفاقية التعاون هذه , سيضع المركب الرياضي المذكور تحت تصرف رياضيي النخبة, قاعة من قاعاته , خصيصا لرياضة الكاراتي دو, بالإضافة الى قاعة تقوية العضلات في انتظار وضع غرفة " صونا" من اجل الاسترجاع .