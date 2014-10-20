الجزائر-المكسيك (2-2)  : "الخضر" يبلغون المباراة الـ20 دون خسارة

لاهاي (هولندا) - تمكن المنتخب الجزائري لكرة القدم من الحفاظ على سلسلة المباريات دون خسارة، بعد تعادله أمام المكسيك بنتيجة (2-2 الشوط الأول 1-1)، سهرة اليوم الثلاثاء، بملعب كارس جينس بمدينة لاهاي الهولندية، ليبلغ اللقاء الـ20 بلا هزيمة.

وبعد بداية حذرة مع ضغط طفيف لـ"الخضر" دون فرص مجسدة، كانت المكسيك الأكثر تهديدا، حيث تمكن لاعبوها من الوصول إلى شباك الحارس مبولحي في الدقيقة (43) عبر اللاعب خيسوس مانويل كورونا.

غير أن ردة فعل الجزائر كانت سريعة جدا، حيث عدل اسماعيل بن ناصر النتيجة عدها بدقيقتين فقط، عبر تسديدة قوية ومركزة.

وبالرغم من النقص العددي للجزائر، إثر تلقي عدلان قديورة للبطاقة الصفراء الثانية التي تعني الطرد في الدقيقة (56)، تمكن الفريق الوطني من تسجيل الهدف الثاني عن طريق القائد رياض محرز في الدقيقة (67).

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إلا أن البديل دييغو لاينيز عدل النتيجة لـ"الأزتيك" في الدقيقة (87)، لتنتهي المقابلة بالتعادل هدفين في كل شبكة.

وسبق لزملاء الحارس رايس مبولحي وأن خاضوا لقاء وديا آخرا، الجمعة الماضية، أمام نيجيريا وفازوا فيه بنتيجة (1-0) بمدينة كلاغنفورت النمساوية.

ويشكل اللقاءان الوديان فرصة لرفاق القائد رياض محرز للتحضير للمباراة المزدوجة ضد منتخب زيمبابوي المقررة في شهر نوفمبر المقبل لحساب الجولتين الثالثة و الرابعة لتصفيات كأس إفريقيا-2021 للأمم و التي أجلت لسنة 2022 بالكاميرون بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

تشكيلة المنتخب الجزائري:

مبولحي، حلايمية، بن سبعيني، ماندي، تاهرات، قديورة (طرد في د 56)، بن ناصر، فغولي (بلقبلة 90+2)، براهيمي (بن رحمة 90+2)، محرز، بونجاح (دولور 77).