منتخب الجيدو لذوي الاحتياجات الخاصة - برالمبياد-2020 : المصارعون الجزائريون في تربص تحضيري

الجزائر- شرع سبعة مصارعين من المنتخب الوطني للجيدو من ذوي الاحتياجات الخاصة , الباحثين عن التأهل الى الالعاب البرالمبية بطوكيو ( 24 اغسطس- 5 سبتمبر 2021), امس الاثنين في تربص تحضيري بمركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية بالسويدانية ( الجزائر العاصمة), حسبما علم يوم الثلاثاء من مديرية الفرق الوطنية.

واوضح مدير الفرق الوطنية محمد ميلودي في تصريح ل"واج", قائلا : " تنظيم هذا التربص الذي يدوم اسبوعا ( 12- 19 اكتوبر), جاء عقب قيام الرياضيين والطاقم الفني لاختبارات طبية , تتعلق خاصة بالكشف عن فيروس كورونا .

هذا التربص هو الاول ما بعد الحجر الصحي وملتقى بين المصارعين ومدربيهم , بعد التوقف الطويل عن التدريبات , بسبب جائحة كوفيد- 19.

وأكد أن هذا التجمع الاعدادي, يجري باحترام البروتوكول الصحي للوقاية من وباء كورونا.

و المصارعون المعنيون بالتحضيرات هم : عبد اللاوي شرين ( ب3), اسحاق ولد قويدر (ب2), سيد علي لعمري ( ب3), عبد الرحمان شتوان ( ب1), حمزة حركات ( ب3), والرياضيين الشركاء, مولود مولا ( ب3) وعبد الرحمان اولد ابراهيم (ب3), الذين سيؤطرهم المدرب الوطني نذير لهواري ومساعده مسعود نين.

اقرأ أيضا : تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021: المنتخب الجزائري لكرة السلة يبدأ المنافسة ضد نيجيريا

ويحضر رياضيو النخبة للاستحقاقات الدولية المقبلة, منها تصفيات الالعاب شبه الاولمبية 2021 بطوكيو, حيث لم تكشف بعد اللجنة البرالمبية الدولية عن مكان وتاريخ تنظيمها.

وسمحت وزارة الشباب والرياضة في شهر يوليو الماضي, للرياضيين الجزائريين " المتأهلين او الذين ينافسون من اجل التأهل" للألعاب البرالمبية المقبلة - 2020 بطوكيو والمؤجلة لسنة 2021 , بسبب فيروس كورونا, باستئناف التحضيرات مع ضرورة توفير كل الإجراءات الوقائية و الإحترازية اللازمة للوقاية لوباء كوفيد- 19 .

وبالنسبة لرياضيي الاختصاصات الاخرى , خاصة الفردية منها , المتأهلين او الساعين للتأهل لبرالمبياد 2020, فإن استئناف التحضيرات الفردية يكون في اماكن يختارها المدربون والرياضيون وبعد الخضوع للفحوصات الطبية على مستوى المركز الوطني للطب الرياضي (الجزائر العاصمة).

اما منتخبات كرة السلة على الكراسي وكرة الجرس (رجال وسيدات) , المتأهلين الى الموعد الاولمبي, فبإمكانهم استئناف التحضيرات بمجرد تعقيم قاعات التدريبات واقامة الفرق .