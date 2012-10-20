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كرة القدم/ موسم 2020-2021: تمديد العقود المنتهية في 21 ديسمبر إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 19:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر- رخصت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف" الأندية التي تصل عقود لاعبيها إلى النهاية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 بتمديدها إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب للموسم الكروي الجديد 2020-2021, حسبما كشفت عنه يوم الاثنين, رابطة كرة القدم المحترفة.

وأشارت الرابطة إلى المكتب الفيدرالي للفاف كمصدر, حول هذا "الإجراء الاستثنائي بسبب جائحة كورونا فيروس المستجد الذي انجر عنه تأخير الفترة الثانية من عملية التسجيلات الخاصة بموسم 2020-2021".

وكان المكتب التنفيذي للرابطة المحترفة قد اقترح انطلاق الموسم الكروي الجديد يوم 21 نوفمبر المقبل, عبر تنظيم لقاء كأس الجزائر الممتازة-2020  "السوبر" بين اتحاد الجزائر و شباب بلوزداد, في وقت تمت برمجة انطلاقة بطولة الرابطة الأولى عقب أسبوع, 28 نوفمبر.

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و تبقى هذه التواريخ للتأكيد, لأن الرابطة المحترفة تسعى لتفادي التداخل مع المنافسات الدولية التي من المقرر أن تنطلق شهر نوفمبر, حيث توجد أربعة أندية جزائرية معنية بهذه المواعيد.

ويتعلق الأمر بكل من شباب بلوزداد, مولودية الجزائر المؤهلان لخوض رابطة أبطال إفريقيا, ناهيك عن وفاق سطيف و شبيبة القبائل في الكونفدرالية الإفريقية.

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كرة القدم/ موسم 2020-2021: تمديد العقود المنتهية في 21 ديسمبر إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 19:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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