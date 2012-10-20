كرة القدم/ موسم 2020-2021: تمديد العقود المنتهية في 21 ديسمبر إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب

وأشارت الرابطة إلى المكتب الفيدرالي للفاف كمصدر, حول هذا "الإجراء الاستثنائي بسبب جائحة كورونا فيروس المستجد الذي انجر عنه تأخير الفترة الثانية من عملية التسجيلات الخاصة بموسم 2020-2021".
وكان المكتب التنفيذي للرابطة المحترفة قد اقترح انطلاق الموسم الكروي الجديد يوم 21 نوفمبر المقبل, عبر تنظيم لقاء كأس الجزائر الممتازة-2020 "السوبر" بين اتحاد الجزائر و شباب بلوزداد, في وقت تمت برمجة انطلاقة بطولة الرابطة الأولى عقب أسبوع, 28 نوفمبر.
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و تبقى هذه التواريخ للتأكيد, لأن الرابطة المحترفة تسعى لتفادي التداخل مع المنافسات الدولية التي من المقرر أن تنطلق شهر نوفمبر, حيث توجد أربعة أندية جزائرية معنية بهذه المواعيد.
ويتعلق الأمر بكل من شباب بلوزداد, مولودية الجزائر المؤهلان لخوض رابطة أبطال إفريقيا, ناهيك عن وفاق سطيف و شبيبة القبائل في الكونفدرالية الإفريقية.