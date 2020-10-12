الجزائر-المكسيك (ودي): "الخضر" من أجل رفع التحدي أمام منافس في أحسن أحواله

الجزائر-المكسيك (ودي) : "الخضر" من أجل رفع التحدي أمام منافس في احسن أحوالهلجزائر - يسعى المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء يوم غد الثلاثاء بلاهاي (هولندا) لتأكيد عودته المظفرة للمنافسة، عندما يواجه تشكيلة مكسيكية في أحسن أحوالها.

وسيكون المنتخب الجزائري، الفائز يوم الجمعة على نيجيريا (1-0) بمدينة كلاغنفورت (النمسا) بعد غياب مفروض دام 11 شهرا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، هذه المرة أمام منافس عنيد لا يزال يتلذذ فوزه الباهر سجله يوم الاربعاء الماضي على منتخب هولندا (1-0) بملعب أمستردام، بفضل هدف سجله لاعب وولفرهامبتون الانجليزي، راوول خيميناز، من ضربة جزاء.

أمام المكسيك بملعب كارز-جان بلاهاي (سا 00ر21 بالتوقيت المحلي، 00ر20 بتوقيت الجزائر)، سيعمل أشبال المدرب الوطني جمال بلماضي على مواصلة السلسلة المظفرة بدون انهزام والمقدرة ب19 مباراة، حيث سيكونون مطالبين بمضاعفة الجهد و التركيز على الصرامة و التحكم في اللعب من اجل اجتياز التشكيلة المكسيكية التي حققت مؤخرا أمام هولندا فوزا له أكثر من دلالة، كون لاعبي المدرب الارجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو سيطروا بالطول و العرض على مجريات المباراة.

وهو ما أكده المدرب الارجنتيني للمكسيك عقب المباراة أمام هولندا : "لعبنا بصورة جيدة، تحكمنا في المباراة و النتيجة النهائية منطقية".

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بالنسبة للتشكيلة الجزائرية، من المنتظر أن يعتمد الطاقم الفني على أحسن اللاعبين بعد استفادة البعض منهم من الراحة أمام نيجيريا، حيث سيستغل بلا شك غنى قائمة ال24 لاعبا الذين استدعاهم لمباراتي نيجيريا و المكسيك و اللتين تشكلان تحضيرا جيدا للقاء المزدوج المقبل أمام زيمبابوي يومي 12 و 16 نوفمبر بالجزائر العاصمة و هراري لحساب الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 بالكاميرون و التي تأجلت لسنة 2022 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أمام نيجيريا، لعب "الخضر" بالتشكيلة التالية : ألكسندر أوكيدجة في الحراسة، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني (محمد فارس د75)، مهدي تاهرات (عبد الجليل مديوب د80) و محمد رضا حلايمية في الدفاع، هاريس بلقبلة، مهدي عبيد و فريد بولحية في خط الوسط، رياض محرز (ياسين براهيمي د71)، سعيد بن رحمة و أندي ديلور في الهجوم.

وستكون مباراة الجزائر-المكسيك الثانية في تاريخ المنتخبين بعد تلك التي جرت سنة 1985 لحساب دورة رباعية تحضيرية لمونديال-1986، حيث عاد الفوز آنذاك "للأزتيك" (2-0) في لقاء جمع بينهما بمكسيكو.