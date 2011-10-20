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الاتحادية الجزائرية للكرة الطاولة: إنهاء الموسم الرياضي 2019-2020

  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 19:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
الاتحادية الجزائرية للكرة الطاولة: إنهاء الموسم الرياضي 2019-2020

الجزائر - قرر المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة الطاولة إنهاء الموسم الرياضي 2019-2020 في جميع المستويات, حسب ما أعلنت عنه الهيئة الفيدرالية.

و أوضح المصدر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن المكتب الفيدرالي لذات الهيئة, وخلال اجتماع له يوم السبت, اختار الأندية البطلة "من خلال احتساب نقاط وترتيب المنافسة حسب الفرق للقسم الوطني الأول و الثاني بعد منافسة الدور الثاني".

وعليه فإن نادي الخروب هو المتوج بلقب البطولة للموسم الرياضي 2019-2020, فيما جاء النادي الرياضي للأربعاء في الصف الثاني متبوعا بنادي العطاف.

أما عند الفتيات, فإن نادي بودواو هو بطل الموسم المنقضي, متبوعا بناديي بوزريعة والأربعاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

كما تم الإعلان عن الأندية الصاعدة من القسم الثاني إلى القسم الأول, ويتعلق الأمر بكل من : النادي الرياضي الخروب ونادي بوزريعة عند الذكور, بالإضافة الى نادي اتحاد الرغاية ونادي أمل المحمدية عند الاناث.

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وعلاوة على ذلك, قرر المكتب الفيدرالي "عدم إنزال أي فريق من القسم الأول و الثاني, حيث ستلعب بطولة القسم الأول للموسم الرياضي المقبل (2020-2021) بعشرة فرق, على أن يتم إنزال 4 أندية خلال الموسم القادم وهذا بعد تقديم اقتراح للموافقة من قبل الجمعية العامة".

وفي نفس الاجتماع, تقرر أيضا "وبعد اقتراح من رئيس الاتحادية شريف درقاوي وبإجماع أعضاء المكتب الفيدرالي", تعيين عيلام توفيق نائبا أولا لرئيس الاتحادية وبتين سنوسي نائبا ثانيا لذات المسؤول.

وعين رئيس الاتحادية السابق, كمال زيتوني, ممثلا لاتحادية كرة الطاولة في لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط (وهران-2022), فضلا عن تعيين عتبة أحمد رئيسا للجنة التحكيم.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاتحادية الجزائرية للكرة الطاولة: إنهاء الموسم الرياضي 2019-2020
  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 19:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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