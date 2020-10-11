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طاقم تحكيم هولندي للقاء الجزائر - المكسيك

  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 15:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
طاقم تحكيم هولندي للقاء الجزائر - المكسيك

الجزائر- سيدير طاقم تحكيم هولندي المباراة الودية التي ستجمع يوم الثلاثاء بملعب كارس جينس بمدينة لاهاي الهولندية (سا 00ر21 بالتوقيت المحلي, 00ر20 بتوقيت الجزائر), المنتخبين الجزائري و المكسيكي, حسب ما أعلنت عنه اليوم الأحد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

ويتعلق الأمر بالحكم الرئيسي باس نيجويس بمساعدة مواطنيه جوهان بالدير (مساعد أول) و جوست  فان زويلن (مساعد ثاني), أما الحكم الرابع فهو إيدوين فان دي غراف.

وكتبت الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي: ''سيجرى الاجتماع التقني يوم الثلاثاء صباحا أي يوم اللقاء عبر تقنية الفيديو. ومن المتوقع أن يخوض الخضر اللقاء بالزي الأخضر أمام المكسيك''.

يذكر أن المنتخب الجزائري قد فاز يوم الجمعة الفارط أمام نظيره النيجيري (1-0) بكلاغنفورت بالنمسا في أول لقاء تحضيري.

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من جانبه, تغلب المنتخب المكسيكي على نظيره الهولندي بنتيجة 1-0 يوم الأربعاء الفارط بأمستردام.

ويشكل اللقاءان الوديان فرصة لرفاق القائد رياض محرز للتحضير للمباراة المزدوجة ضد منتخب زيمبابوي المقررة شهر نوفمبر المقبل لحساب الجولتين الثالثة و الرابعة لتصفيات كأس إفريقيا-2021 للأمم و التي أجلت لسنة 2022 بالكاميرون بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

آخر تعديل على الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 16:14
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طاقم تحكيم هولندي للقاء الجزائر - المكسيك
  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 15:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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