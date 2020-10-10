اتحادية الرياضات الميكانيكية: انتخاب أمين العايبي رئيسا جديدا للعهدة الاولمبية المتبقية  

وحصد امين العايبي - الذي سيكمل العهدة الاولمبية 2017-2020 - 28 صوتا مقابل 12 صوتا لمنافسته، خديجة بن محروش رئيسة رابطة ولاية الاغواط.

وحضر عملية انتخاب الرئيس الجديد، 41 عضوا من اصل 43 تحصيهم الجمعية العامة للهيئة الفدرالية.

وعند تقديمه لبرنامج نشاطه خلال الستة اشهر المتبقية، اكد العايبي ان ترشحه لهذا المنصب "يأتي في ظرف حساس وغير مستقر وبدون امكانيات عمل. سأضمن لأسرة الرياضات الميكانيكية طريقة تسيير جماعية تعتمد على التشاور معها و اشراك كل واحد منها بدون اقصاء او تهميش لأي كان."

وأضاف : "اضع تحت تصرفكم خبرتي الطويلة في هذا الاختصاص الذي مارسته في الميدان وكان حافلا بالمسابقات والنشاطات الرياضية"، مشيرا الى انه سيعمل "على فتح الابواب مع كل الفاعلين في هذه الرياضة من خلال الاتصال البناء والتفكير الرامي الى تطوير وتنظيم الرياضات الميكانيكية."

وفي معرض حديثه عن المواهب الشابة، قال العايبي : "تكوين الشباب سيكون من اولوياتي من اجل التحضير للخلف، كما سأقترح تنظيم لقاء وطني قصد اصلاح المنظومة التشريعية وقوانين الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية وذلك بموافقة الوزارة الوصية."

ويعد امين العايبي سائقا قديما ومحترفا وسبق له تسيير نادي دالي ابراهيم للاختصاص، كما عين نائبا لرئيس رابطة ولاية الجزائر للرياضات الميكانيكية وبعدها رئيسا لها سنة 2019.

وكان أعضاء الجمعية العامة قد رفضوا مؤخرا بالإجماع الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2019 التي قدمها الرئيس كريم بن حميش بحجة "سوء التسيير وقلة النشاطات الرياضية" في الفترة التي اشرف عليها.

تركيبة المكتب الفدرالي :

رئيس الاتحادية : امين العايبي

الأعضاء : مسعود سالم طارق - حاج محمد زقرير- محمد بن سويسي - يوسف روابح - عبد القادر ايت حمودة - عبد الهادي بقار - حفيظ آيت احمدالمستخلفون : صالح دادا - حسان بولعتيقة - محمد ختال.