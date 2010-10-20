مباريات ودية: لا حالات إيجابية لكوفيد-19 في المنتخب الجزائري

الجزائر - لم تسفر اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت على لاعبي المنتخب الجزائري بالنمسا، عن اية حالة عدوى بكوفيد-19، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وأوضحت الفاف في بيانها أن "الاختبارات التي أجريت يوم الخميس والتي جاءت نتائجها في اليوم الموالي، كانت كلها سلبية. وهو خبر سار بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي يمكنه مواصلة تحضيراته في ظروف ملائمة قبل التنقل إلى هولندا" لخوض مباراته الودية الثانية ضد المكسيك يوم الثلاثاء (سا 00ر20 بتوقيت الجزائر).

وسيكون بمقدور الناخب الوطني، جمال بلماضي، الاعتماد على كل اللاعبين المتواجدين تحت تصرفه، بعد أن نجح أمس الجمعة بالنمسا في اختباره الأول ضد نيجيريا (1-0).

وسافر المنتخب الوطني صباح اليوم السبت إلى روتردام في رحلة خاصة تحسبا لمواجهة المكسيك بمدينة لاهاي.