Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مباريات ودية: لا حالات إيجابية لكوفيد-19 في المنتخب الجزائري

  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 15:15     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات

الجزائر - لم تسفر اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت على لاعبي المنتخب الجزائري بالنمسا، عن اية حالة عدوى بكوفيد-19، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وأوضحت الفاف في بيانها أن "الاختبارات التي أجريت يوم الخميس والتي جاءت نتائجها في اليوم الموالي، كانت كلها سلبية. وهو خبر سار بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي يمكنه مواصلة تحضيراته في ظروف ملائمة قبل التنقل إلى هولندا" لخوض مباراته الودية الثانية ضد المكسيك يوم الثلاثاء (سا 00ر20 بتوقيت الجزائر).

وسيكون بمقدور الناخب الوطني، جمال بلماضي، الاعتماد على كل اللاعبين المتواجدين تحت تصرفه، بعد أن نجح أمس الجمعة بالنمسا في اختباره الأول ضد نيجيريا (1-0).

وسافر المنتخب الوطني صباح اليوم السبت إلى روتردام في رحلة خاصة تحسبا لمواجهة المكسيك بمدينة لاهاي.

كلـمات مفتـاحيــة :
مباريات ودية: لا حالات إيجابية لكوفيد-19 في المنتخب الجزائري
  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 15:15     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.10

إبراز دور النخب في إثراء الدستور الجديد و تعبئة المجتمع المدني

20.10.10

باتنة: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح في اصطدام بين سيارتين وحافلة

20.10.10

فلاحة: الإجراءات والتسهيلات المتخذة تسهم في إنجاح الموسم الجاري

20.10.10

اتحادية الرياضات الميكانيكية: انتخاب أمين العايبي رئيسا جديدا للعهدة الاولمبية المتبقية  

20.10.10

الرئيس تبون: تزكية الشعب للتعديلات الدستورية ستمكن من وضع أسس الجزائر الجديدة

20.10.10

التجمع الوطني الديمقراطي: تثمين ما تضمنه مشروع تعديل الدستور من حريات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.08

بريد الجزائر يطلق خدمة الامتياز "الذهبية بريميوم"

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.07

"دخول ثقافي"، قطيعة مع جمود النشاطات

20.10.06

مسرحية "شكون يخدع شكون" تمتع عشاق الفن الرابع بخنشلة