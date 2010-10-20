الجزائر-نيجيريا 1-0 : عودة موفقة لتشكيلة المنتخب الوطني

كلاغنفورت - أحرز المنتخب الجزائري لكرة القدم عودة موفقة إلى الميادين بفضل فوزه أمام نظيره النيجيري بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 1-0), مساء يوم الجمعة, بوورثيرسي ستاديوم بمدينة كلاغنفورت بالنمسا في لقاء ودي تحضيري.

ولم يضيع أبطال افريقيا الكثير من الوقت لفتح باب التسجيل حيث تمكن المدافع رامي بن سبعيني من هز شباك المنتخب النيجيري في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول عقب ركنية نفذها المهاجم أندي ديلور.

وبهذا الفوز الجديد, يكون المنتخب الوطني قد عزز سلسلة نتائجه الايجابية حيث لم ينهزم في المباريات ال19 الأخيرة.

وأدار هذا اللقاء طاقم تحكيم نمساوي بقيادة الحكم الرئيسي مانوال شوتنغروبار وبمساعدة مواطنيه رولان براندنار (مساعد أول) و سارة تلاك (مساعدة ثانية).

و يشكل هذا اللقاء أول خرجة لتشكيلة جمال بلماضي منذ 18 نوفمبر 2019 لما واجهوا منتخب بوتسوانا بغابورون, لحساب تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021 (فوز الجزائر 1-0).

وسيخوض أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي لقاء وديا ثانيا أمام المكسيك, يوم الثلاثاء بملعب كارس جينس بمدينة لاهاي الهولندية (00ر21 بالتوقيت المحلي, 00ر20 بتوقيت الجزائر).

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وكان المنتخب المكسيكي قد فاز على نظيره الهولندي بنتيجة (1-0, الشوط الأول 0-0), يوم الثلاثاء الفارط بالعاصمة أمستردام, في أول لقاء ودي تحضيري.

ويشكل اللقاءان الوديان المذكوران فرصة لرفاق رايس مبولحي للتحضير للمباراة المزدوجة ضد منتخب زمبابوي المقررة في شهر نوفمبر المقبل لحساب الجولتين الثالثة و الرابعة لتصفيات كأس إفريقيا-2021 للأمم و التي أجلت لسنة 2022 بالكاميرون بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

تشكيلة المنتخب الجزائري:

الكسندر أوكيدجة, عيسى ماندي, رامي بن سبعيني (محمد فارس د75), جون مهدي تاهرات (عبد الجليل مديوب د80), محمد رضا حلايمية, هاريس بلقبلة, مهدي عبيد, فريد بولحية, رياض محرز (يسين براهيمي د71), سعيد بن رحمة, أندي ديلور.