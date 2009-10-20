تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021: المنتخب الجزائري لكرة السلة يبدأ المنافسة ضد نيجيريا

الجزائر - يشرع المنتخب الجزائري لكرة السلة المتواجد ضمن المجموعة الرابعة، في منافسات كأس افريقيا للأمم -2021 (أفروباسكات-2021) أمام منتخب نيجيريا خلال الدورة المقررة من 27 إلى 29 نوفمبر بكيغالي (رواندا).

بعدها سيواجه الخماسي الجزائري على التوالي منتخب مالي (28 نوفمبر) و أخيرا رواندا (29 نوفمبر).

أما في الدورة الثانية المقررة من 19 إلى 21 فبراير 2021 بباماكو (مالي)، فستلعب الجزائر على التوالي أمام نيجيريا (19 فبراير و مالي (20 فبراير) و رواندا (21 فبراير).

و يشارك في هذه التصفيات 20 منتخبا مقسما على خمس مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات، تشاكر في دورتين تجري في ثلاث دورات دولية.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى عن كل مجموعة للمرحلة النهائية لأفروباسكات-2021 المقررة في رواندا.

برنامج مباريات المجموعة الرابعة:

الدورة الأولى: من 27 إلى 29 نوفمبر 2020 بكيغالي (رواندا):

اليوم الأول: الجمعة 27 نوفمبر)

مالي - رواندا

الجزائر - نيجيريا

اليوم الثاني (السبت 28 نوفمبر):

الجزائر - مالي

رواندا - نيجيريا

اليوم الثالث (الأحد 29 نوفمبر):

رواندا - الجزائر

نيجيريا - مالي

الدورة الثانية: من 19 إلى 21 فبراير 2021 بباماكو (مالي):

اليوم الرابع: الجمعة 19 فبراير)

الجزائر - نيجيريا

رواندا - مالي

اليوم الخامس (السبت 20 فبراير):

مالي - الجزائر

نيجيريا - رواندا

اليوم السادس و الأخير (الأحد 21 فبراير):

الجزائر - رواندا

مالي - نيجيريا .