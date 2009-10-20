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تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021: المنتخب الجزائري لكرة السلة يبدأ المنافسة ضد نيجيريا

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 تشرين1/أكتوير 2020 17:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021: المنتخب الجزائري لكرة السلة يبدأ المنافسة ضد نيجيريا

الجزائر - يشرع المنتخب الجزائري لكرة السلة المتواجد ضمن المجموعة الرابعة، في منافسات كأس افريقيا للأمم -2021 (أفروباسكات-2021) أمام منتخب نيجيريا خلال الدورة المقررة من  27 إلى 29 نوفمبر بكيغالي (رواندا).

 بعدها سيواجه الخماسي الجزائري على التوالي منتخب مالي (28 نوفمبر) و أخيرا رواندا (29 نوفمبر).

أما في الدورة الثانية المقررة من 19 إلى 21 فبراير 2021 بباماكو (مالي)، فستلعب الجزائر على التوالي أمام نيجيريا (19 فبراير و مالي (20 فبراير) و رواندا (21 فبراير).

و يشارك في هذه التصفيات 20 منتخبا مقسما على خمس مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات، تشاكر في دورتين تجري في ثلاث دورات دولية.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى عن كل مجموعة للمرحلة النهائية لأفروباسكات-2021 المقررة في رواندا.

 

                        برنامج مباريات المجموعة الرابعة:

 

الدورة الأولى: من 27 إلى 29 نوفمبر 2020 بكيغالي (رواندا):

 

            اليوم الأول: الجمعة 27 نوفمبر)

مالي - رواندا

الجزائر - نيجيريا

 

            اليوم الثاني (السبت 28 نوفمبر):

الجزائر - مالي

رواندا - نيجيريا

 

            اليوم الثالث (الأحد 29 نوفمبر):

رواندا - الجزائر

نيجيريا - مالي

 

الدورة الثانية: من 19 إلى 21 فبراير 2021 بباماكو (مالي):

 

            اليوم الرابع: الجمعة 19 فبراير)

الجزائر - نيجيريا

رواندا - مالي

 

            اليوم الخامس (السبت 20 فبراير):

مالي - الجزائر

نيجيريا - رواندا

 

            اليوم السادس و الأخير (الأحد 21 فبراير):

الجزائر - رواندا

مالي - نيجيريا .

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تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021: المنتخب الجزائري لكرة السلة يبدأ المنافسة ضد نيجيريا
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 تشرين1/أكتوير 2020 17:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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