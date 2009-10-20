تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021: المنتخب الجزائري لكرة السلة يبدأ المنافسة ضد نيجيريا

بعدها سيواجه الخماسي الجزائري على التوالي منتخب مالي (28 نوفمبر) و أخيرا رواندا (29 نوفمبر).
أما في الدورة الثانية المقررة من 19 إلى 21 فبراير 2021 بباماكو (مالي)، فستلعب الجزائر على التوالي أمام نيجيريا (19 فبراير و مالي (20 فبراير) و رواندا (21 فبراير).
و يشارك في هذه التصفيات 20 منتخبا مقسما على خمس مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات، تشاكر في دورتين تجري في ثلاث دورات دولية.
وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى عن كل مجموعة للمرحلة النهائية لأفروباسكات-2021 المقررة في رواندا.
برنامج مباريات المجموعة الرابعة:
الدورة الأولى: من 27 إلى 29 نوفمبر 2020 بكيغالي (رواندا):
اليوم الأول: الجمعة 27 نوفمبر)
مالي - رواندا
الجزائر - نيجيريا
اليوم الثاني (السبت 28 نوفمبر):
الجزائر - مالي
رواندا - نيجيريا
اليوم الثالث (الأحد 29 نوفمبر):
رواندا - الجزائر
نيجيريا - مالي
الدورة الثانية: من 19 إلى 21 فبراير 2021 بباماكو (مالي):
اليوم الرابع: الجمعة 19 فبراير)
الجزائر - نيجيريا
رواندا - مالي
اليوم الخامس (السبت 20 فبراير):
مالي - الجزائر
نيجيريا - رواندا
اليوم السادس و الأخير (الأحد 21 فبراير):
الجزائر - رواندا
مالي - نيجيريا .