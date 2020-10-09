مباريات ودية الجزائر-المكسيك: بلياسين و بن عبدالله في هولندا لتحضير إقامة "الخضر"

أمستردام - أرسلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) مبعوثين إلى هولندا لتحضير إقامة المنتخب الجزائري، قبل خوض مباراته الودية أمام نظيره المكسيكي، المقررة يوم الثلاثاء المقبل (سا 00ر20 بالتوقيت الجزائري) بملعب كار-جان بلاهاي.

ويتعلق الأمر بكل من براهيم بلياسين و فوزي بن عبد الله وهما على التوالي متصرف الفريق الوطني و المكلف بالبروتوكول، والمتواجدين حسب بيان الفاف، منذ يوم أمس الخميس بهولندا لتحضير إقامة التشكيلة الوطنية.

و يوجد الفريق الوطني الجزائري حاليا بالنمسا حيث يخوض مساء اليوم الجمعة، مباراته الودية الأولى ضد نظيره النيجيري، بينما سبق لمنتخب المكسيك أن لعب لقاءه الأول يوم الثلاثاء الماضي و فاز على هولندا (1-0) و ذلك في اطار تواريخ الفيفا لشهر أكتوبر.

بعد خوض مباراتهم أمام نيجيريا، سيتنقل رفاق رياض محرز يوم غد السبت، إلى روتردام (هولندا) في رحلة خاصة والتي سيصلونها على الساعة 35ر12، حسب ما توضحه الهيئة الاتحادية في بيانها.