كرة القدم/ودي: "الجزائر ستكون اختبارا كبيرا لنا" (مدرب نيجيريا)

فيينا - اعتبر مدرب المنتخب النيجيري لكرة القدم، جرنوت روهر، بأن المباراة الودية المقررة أمام الجزائر غدا الجمعة بكلاغنفورت بالنمسا (سا 30ر19 بتوقيت الجزائر) سيكون "اختبارا كبيرا" لفريقه الذي سيحاول وضع حد للنتائج الإيجابية لأبطل إفريقيا الذين لم ينهزموا منذ 18 مباراة.

و صرح جرنوت روهر خلال ندوة صحفية نشطها بواسطة تقنية التواصل المرئي قائلا:" المباراة فرصة لتجريب لاعبين جدد.

لنا رغبة في رؤية ما هم قادرون عليه. ستكون الجزائر اختبارا كبيرا لنا. فهو فريق لم ينهزم منذ 18 مباراة، وسنحاول توقيفه".

و أضاف روهر يقول:" الجزائر منتخب كبير في افريقيا، فهي حاملة للقب القاري، وسنحاول وضع حد لنتائجها الجيدة".

و ستكون المباراة تكرار للقاء الدور نصف النهائي لكان-2019 حيث سجل رياض محرز مخالقة رائعة في الثواني الأخيرة للمباراة (2+-1: د 90+4) و الذي أهلها للمباراة النهائية حيث توجت الجزائر باللقب الافريقي على حساب السنغال (1-0).

بالإضافة لنيجيريا، سيواجه "الخضر" منتخب المكسيك يوم الثلاثاء المقبل بملعب كار-جان ستاديوم بلاهاي (هولندا)، ابتداء من الساعة 00ر20 بتوقيت الجزائر، في لقاء ودي ثان.