كرة القدم/ودي: "الجزائر ستكون اختبارا كبيرا لنا" (مدرب نيجيريا)

و صرح جرنوت روهر خلال ندوة صحفية نشطها بواسطة تقنية التواصل المرئي قائلا:" المباراة فرصة لتجريب لاعبين جدد.
لنا رغبة في رؤية ما هم قادرون عليه. ستكون الجزائر اختبارا كبيرا لنا. فهو فريق لم ينهزم منذ 18 مباراة، وسنحاول توقيفه".
و أضاف روهر يقول:" الجزائر منتخب كبير في افريقيا، فهي حاملة للقب القاري، وسنحاول وضع حد لنتائجها الجيدة".
و ستكون المباراة تكرار للقاء الدور نصف النهائي لكان-2019 حيث سجل رياض محرز مخالقة رائعة في الثواني الأخيرة للمباراة (2+-1: د 90+4) و الذي أهلها للمباراة النهائية حيث توجت الجزائر باللقب الافريقي على حساب السنغال (1-0).
بالإضافة لنيجيريا، سيواجه "الخضر" منتخب المكسيك يوم الثلاثاء المقبل بملعب كار-جان ستاديوم بلاهاي (هولندا)، ابتداء من الساعة 00ر20 بتوقيت الجزائر، في لقاء ودي ثان.