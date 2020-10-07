Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنس / دورة الاتحاد الدولي بمنستير (فردي): انسحاب ايبو في الدور الاول

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 16:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
تنس / دورة الاتحاد الدولي بمنستير (فردي): انسحاب ايبو في الدور الاول

تونس - انسحبت اللاعبة الجزائرية إيناس ايبو اليوم الاربعاء من الدورة الدولية النسوية المقامة بمدينة منستير التونسية في الدور الاول من الجدول النهائي امام نظيرتها البرازيلية ريبيكا برييرا.

واعلنت بطلة افريقيا (21 سنة) للوسطيات-2015 ، عن انسحابها في بداية الشوط الاول ، في الوقت الذي كانت فيه الجنوب امريكية متفوقة منذ المرحلة الاولى من اللقاء بنتيجة 6-3.

إقرأ أيضا:   دورة الاتحاد الدولي بمنستير: الجزائرية إيناس إيبو تستهل المنافسة بمواجهة برييرا من البرازيل

ويجهل لحد الان هل بامكان ايبو مواصلة مغامرتها في منافسة الزوجي، بعدما تأهلت امس الثلاثاء الى الدور الثاني، رفقة زميلتها التونسية، شيراز بشري.

وفاز الثنائي المغاربي بصعوبة على الروسية إيكاترينا فيشنفسكايا ورفيقتها الليتوانية داريا سيمينستيا، في النقاط الحاسمة : 6-2 ، 3-6 و 11-9 .

وتشارك في هذه الدورة -التي رصدت لها جائزة مالية تقدر ب000ر15 دولار امريكي وتقام في ميادين سريعة- العديد من اللاعبات المعروفات في مسلك الاتحاد الدولي للتنس (سيدات).

كلـمات مفتـاحيــة :
تنس / دورة الاتحاد الدولي بمنستير (فردي): انسحاب ايبو في الدور الاول
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 16:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.07

كورونا: 121 إصابة جديدة، 94 حالة شفاء و 6 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.10.07

"دخول ثقافي"، قطيعة مع جمود النشاطات

20.10.07

الصحراء الغربية: غوتيريش يوصي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي

20.10.07

تحديد معالم مخطط تهيئة وتسيير مصائد الأسماك الجزائرية

20.10.07

المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون القانونية تواصل النظر في طلب إجراءات رفع الحصانة…

20.10.07

تنس / دورة الاتحاد الدولي بمنستير (فردي): انسحاب ايبو في الدور الاول

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.05

فيلمان جزائريان ضمن أفضل عشرين فيلما إفريقيا

20.10.06

التعديل الدستوري" تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع"

20.10.05

الاستفتاء على تعديل الدستور "محطة بارزة" لبناء جمهورية جديدة

20.10.05

الجمعية الوطنية للطب الرياضي تنضم رسميا للاتحاد العربي