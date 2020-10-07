تنس / دورة الاتحاد الدولي بمنستير (فردي): انسحاب ايبو في الدور الاول

تونس - انسحبت اللاعبة الجزائرية إيناس ايبو اليوم الاربعاء من الدورة الدولية النسوية المقامة بمدينة منستير التونسية في الدور الاول من الجدول النهائي امام نظيرتها البرازيلية ريبيكا برييرا.

واعلنت بطلة افريقيا (21 سنة) للوسطيات-2015 ، عن انسحابها في بداية الشوط الاول ، في الوقت الذي كانت فيه الجنوب امريكية متفوقة منذ المرحلة الاولى من اللقاء بنتيجة 6-3.

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ويجهل لحد الان هل بامكان ايبو مواصلة مغامرتها في منافسة الزوجي، بعدما تأهلت امس الثلاثاء الى الدور الثاني، رفقة زميلتها التونسية، شيراز بشري.

وفاز الثنائي المغاربي بصعوبة على الروسية إيكاترينا فيشنفسكايا ورفيقتها الليتوانية داريا سيمينستيا، في النقاط الحاسمة : 6-2 ، 3-6 و 11-9 .

وتشارك في هذه الدورة -التي رصدت لها جائزة مالية تقدر ب000ر15 دولار امريكي وتقام في ميادين سريعة- العديد من اللاعبات المعروفات في مسلك الاتحاد الدولي للتنس (سيدات).