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مباريات ودية: "اللاعبون المحليون غير جاهزين بالقدر الكافي"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 15:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر - برر مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، غياب اللاعبين المحليين ضمن المجموعة المقبلة على مواجهة نيجيريا و المكسيك وديا يومي 9 و 13 اكتوبر بالنمسا وهولندا على التوالي، بعدم جاهزيتهم بسبب فترة التوقف الطويلة التي فرضتها عليهم جائحة كورونا.

و أوضح المدرب الوطني يوم الاربعاء خلال ندوة صحفية من مدينة فيلاخ النمساوية بواسطة تقنية التواصل المرئي قائلا: "بقي اللاعبون المحليون دون نشاط منذ أكثر من ستة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. هناك البعض منهم لم يشرع حتى في التربصات التحضيرية مع أنديتهم. انا بصدد متابعة هذا الوضع وعند استئناف المنافسة من جديد، سنرى".

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ووجه بلماضي الدعوة ل24 لاعبا ينشط كلهم خارج الوطن، كون البطولة الوطنية لا زالت متوقفة منذ شهر مارس الفارط.

و ختم المدرب الوطني يقول: "يدرك الجمهور الجزائري جيدا بأن اللاعبين المحليين لم يتدربوا بسبب الوضعية الصحية. السبب واضح، فهم ليسوا جاهزين خاصة و أن البطولة الوطنية لم تنطلق بعد".

للتذكير، فإن آخر لقاء لأشبال جمال بلماضي يعود إلى يوم 18 نوفمبر 2019 بغابورون أمام منتخب بوتسوانا لحساب تصفيات كأس أمم افريقيا-2021 (فوز الجزائر 1-0).

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مباريات ودية: "اللاعبون المحليون غير جاهزين بالقدر الكافي"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 15:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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