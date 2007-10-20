اتحاد الجزائر: نتائج اختبارات كوفيد-19 جاءت "كلها سلبية"

وبعد الخضوع إلى اختبار الكشف عن طريق الدم، يوم الاثنين، تم إخطار الطاقم الطبي باحتمال إصابة أربعة لاعبين ب"كوفيد-19"، ويتعلق الأمر بكل من أسامة شيتة، آدم عليلات، عبد الكريم زواري ورضا بومشرة.
وهي الشكوك التي دفعت بأطباء الفريق الى إخضاع اللاعبين بشكل فوري لاختبارات (بي سي آر) والتي جاءت كلها سلبية.
كما طمأنت إدارة "سوسطارة" أنه ومنذ بداية التحضيرات للموسم الكروي المقبل "يسهر الطاقم الطبي للنادي على التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي" الذي فرضته الهيئات المختصة، وذلك من أجل الحفاظ على صحة اللاعبين ومختلف الطواقم.