Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شباب بلوزداد يوقف تربصه بمستغانم عقب إصابة مدافعه بوشار بفيروس كورونا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 14:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
شباب بلوزداد يوقف تربصه بمستغانم عقب إصابة مدافعه بوشار بفيروس كورونا

الجزائر - قرر الطاقم الفني لفريق شباب بلوزداد توقيف التربص التحضيري، تحسبا للموسم الكروي القادم، الجاري بمستغانم بسبب إصابة مدافعه سفيان بوشار بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حسب ما كشف عنه بطل الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وكتب النادي العاصمي في تدوينة له : "مع اقتراب نهاية التربص التحضيري الثاني الذي يجريه الفريق بمستغانم وبعد التأكد من إصابة اللاعب سفيان بوشار بفيروس كورونا، قرر الطاقم الفني و بالاتفاق مع إدارة النادي تقليص فترة المعسكر والعودة الى الجزائر العاصمة لإعادة الكشوفات من أجل التأكد من سلامة اللاعبين قبل مواصلة التحضيرات".

وأضاف البيان : "بعد تأكد إصابة بوشار، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال عزل اللاعب عن بقية المجموعة، قبل أن يتم إخضاعه للحجر الصحي من أجل تلقي العلاج".

وباستثناء بوشار، لم تكشف إدارة "العقيبة" عن أي حالة أخرى من الإصابات بالفيروس، غير أن وسائل الاعلام أوردت أن أربعة عناصر أصابتها عدوى هذه الجائحة من بينها صانع الألعاب أمير سعيود.

يذكر أن لاعبا آخر كان قد أصيب بالفيروس خلال التربص الأول للفريق بالعاصمة، وهو سمير عيبود.        

من جهة أخرى، أفاد النادي "الأحمر والأبيض" مساء أمس الاثنين أن حارس مرماه، غايا مرباح، تلقى دعوة من الناخب الوطني جمال بلماضي لتعويض عز الدين دوخة، الذي لم يتمكن من السفر من السعودية إلى النمسا للالتحاق بتربص "الخضر" تحسبا لوديتي نيجيريا والمكسيك.

غير أنه إلى حد الآن، لم تعلن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن استدعاء الحارس البلوزدادي لمعسكر الفريق الوطني.

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 15:10
كلـمات مفتـاحيــة :
شباب بلوزداد يوقف تربصه بمستغانم عقب إصابة مدافعه بوشار بفيروس كورونا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 14:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.06

استفتاء 1 نوفمبر 2020 على  مشروع تعديل الدستور "أول لبنة لبناء الجزائر الجديدة"

20.10.06

مشروع تعديل الدستور: تأسيس ل"تغيير عميق" في دور ومكانة المجتمع المدني

20.10.06

دسترة الشفافية ومحاربة الفساد "إرادة صريحة للقطيعة مع ممارسات الماضي"

20.10.06

برمضان: الجزائر الجديدة تبنى بالشراكة مع المجتمع المدني

20.10.06

شباب بلوزداد يوقف تربصه بمستغانم عقب إصابة مدافعه بوشار بفيروس كورونا

20.10.06

إبرام اتفاقيات لترقية السياحة الصحراوية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.05

الجمعية الوطنية للطب الرياضي تنضم رسميا للاتحاد العربي

20.10.05

نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص تؤكد أن خليدة تومي "لا توجد في وضعية حبس تعسفي"

20.10.05

الأمم المتحدة–المساواة بين الجنسين : عرض التجربة الجزائرية

20.10.05

الجزائر تجدد عزمها التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية في "القريب العاجل"

20.10.05

الاستفتاء على تعديل الدستور "محطة بارزة" لبناء جمهورية جديدة

20.10.05

بلحيمر يستقبل رئيس جمعية العلماء المسلمين والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين