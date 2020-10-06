شباب بلوزداد يوقف تربصه بمستغانم عقب إصابة مدافعه بوشار بفيروس كورونا

الجزائر - قرر الطاقم الفني لفريق شباب بلوزداد توقيف التربص التحضيري، تحسبا للموسم الكروي القادم، الجاري بمستغانم بسبب إصابة مدافعه سفيان بوشار بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حسب ما كشف عنه بطل الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وكتب النادي العاصمي في تدوينة له : "مع اقتراب نهاية التربص التحضيري الثاني الذي يجريه الفريق بمستغانم وبعد التأكد من إصابة اللاعب سفيان بوشار بفيروس كورونا، قرر الطاقم الفني و بالاتفاق مع إدارة النادي تقليص فترة المعسكر والعودة الى الجزائر العاصمة لإعادة الكشوفات من أجل التأكد من سلامة اللاعبين قبل مواصلة التحضيرات".

وأضاف البيان : "بعد تأكد إصابة بوشار، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال عزل اللاعب عن بقية المجموعة، قبل أن يتم إخضاعه للحجر الصحي من أجل تلقي العلاج".

وباستثناء بوشار، لم تكشف إدارة "العقيبة" عن أي حالة أخرى من الإصابات بالفيروس، غير أن وسائل الاعلام أوردت أن أربعة عناصر أصابتها عدوى هذه الجائحة من بينها صانع الألعاب أمير سعيود.

يذكر أن لاعبا آخر كان قد أصيب بالفيروس خلال التربص الأول للفريق بالعاصمة، وهو سمير عيبود.

من جهة أخرى، أفاد النادي "الأحمر والأبيض" مساء أمس الاثنين أن حارس مرماه، غايا مرباح، تلقى دعوة من الناخب الوطني جمال بلماضي لتعويض عز الدين دوخة، الذي لم يتمكن من السفر من السعودية إلى النمسا للالتحاق بتربص "الخضر" تحسبا لوديتي نيجيريا والمكسيك.

غير أنه إلى حد الآن، لم تعلن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن استدعاء الحارس البلوزدادي لمعسكر الفريق الوطني.