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جمال بلعمري يجري الفحص الطبي تحسبا لالتحاقه بنادي ليون

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 12:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
جمال بلعمري يجري الفحص الطبي تحسبا لالتحاقه بنادي ليون

باريس- أجرى المدافع الدولي الجزائري, جمال بلعمري, يوم الاثنين الفحص الطبي التقليدي قبل انضمامه الى أولمبيك ليون الفرنسي (الرابطة الأولى لكرة القدم), حسب ما أكدته جريدة ليكيب.

ومن المتوقع أن يمضي بلعمري (30 سنة) عقدا لمدة موسم واحد, مع امكانية التمديد لسنة أخرى, وهذا في آخر يوم من الميركاتو الصيفي لانتقال اللاعبين, تضيف اليومية الفرنسية.

وكان المدافع الأوسط, بطل افريقيا 2019 مع المنتخب الجزائري, قد دخل في صراع مع مسؤولي ناديه السابق, الشباب السعودي, وهو ما جعله يقوم بشراء ورقة تسريحه, علما و أن عقده كان يمتد الى غاية 2021.

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ووجد اللاعب السابق لنصر حسين داي و شبيبة القبائل أرضية اتفاق مع ليون منذ عدة أيام, إلا أن مسؤولي النادي الفرنسي كانوا في حاجة للتخلص من المدافع الدنماركي خواكيم أندرسن. هذا الأخير لم يغادر بعد الفريق, غير أن إصابة البرازيلي مارسيلو في الكتف مساء أمس الأحد أمام مرسيليا (1-1) عجلت بمجيء الجزائري.

وبسبب وضعيته الحالية, حيث كان بدون فريق الى غاية يوم الأحد, تخلى الناخب الوطني جمال بلماضي عن خدمات بلعمري تحسبا للخرجتين الوديتين أمام نيجيريا و المكسيك, يومي 9 و 13 أكتوبر بالنمسا وهولندا.

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جمال بلعمري يجري الفحص الطبي تحسبا لالتحاقه بنادي ليون
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 12:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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