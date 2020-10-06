رشيد غزال يجتاز الفحص الطبي قبل الالتحاق بنادي بيشيكتاس التركي

لندن- اجتاز الدولي الجزائري, رشيد غزال, الفحص الطبي تحسبا للالتحاق بصفوف نادي بيشيكتاس التركي على سبيل الاعارة لموسم واحد دون إمكانية الشراء, قادما من فريق ليستر سيتي الانجليزي, حسب ما كشفت عنه شبكة "سكاي سبورت" يوم الاثنين.

و أوضح المصدر أن "رشيد غزال أجرى الفحص الطبي باسطنبول قبل الالتحاق بنادي بيشيكتاس لموسم واحد. اللاعب الجزائري ما يزال مرتبطا بعقد مع ليستر حتى 2022, والذي اعاره الى فيورنتينا الموسم الفارط".

والتحق غزال (28 عاما) بصفوف ليستر في 2018 قادما من موناكو, مقابل صك ب14 مليون أورو, حيث لم يلعب سوى 23 مباراة بألوان "الثعالب".

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وخلال اعارته لفيورنتينا, عاش اللاعب السابق لأولمبيك ليون بدايات صعبة قبل أن يصبح من أحسن العناصر في صفوف "الفيولا" خاصة بعد استئناف المباريات عقب توقفها بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19), وذلك بفضل الخطة التكتيكية التي وضعها المدرب الجديد آنذاك للفريق جيوسيبي ياكيني.

بعدها رفض ليستر اعارة لاعبه الجزائري مرة اخرى لفيورنتينا, مفضلا صيغة البيع النهائي مقابل 10 ملايين أورو, حسب ما اوردته الصحافة المحلية, وهو ما لم يحدث خلال مرحلة التحويلات الحالية التي تأثرت بسبب الأزمة الصحية العالمية.