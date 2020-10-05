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دورة الاتحاد الدولي بمنستير: الجزائرية إيناس إيبو تستهل المنافسة بمواجهة برييرا من البرازيل 

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 16:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
دورة الاتحاد الدولي بمنستير: الجزائرية إيناس إيبو تستهل المنافسة بمواجهة برييرا من البرازيل 

تونس - ستواجه اللاعبة الجزائرية ايناس ايبو منافستها البرازيلية ريبيكا برييرا في الدور الأول من الجدول النهائي للدورة الدولية النسوية التي تقام فعاليتها في الفترة الممتدة من 5 إلى 11 اكتوبر بمدينة منستير التونسية، وفق البرنامج الذي أعلنت عنه اليوم الاثنين لجنة التنظيم.

و أدرجت اللاعبتان مباشرة في الجدول النهائي، علما ان ايبو صنفت رقم 5 في الدورة بفضل ترتيبها العالمي. وتحتل ايبو (21 سنة) حاليا الصف ال631 عالميا في ترتيب المحترفات، بينما نظيرتها البرازيلية (27 سنة) فتأتي في المركز 1042 عالميا.

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وتشارك في هذه الدورة -التي رصدت لها جائزة مالية تقدر ب000ر15 دولار امريكي- العديد من اللاعبات المعروفات في مسلك الاتحاد الدولي للتنس (سيدات)، سيما الروسية بربارا غاتيكا (24 سنة) التي صنفت رقم 1 في موعد منستير.

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دورة الاتحاد الدولي بمنستير: الجزائرية إيناس إيبو تستهل المنافسة بمواجهة برييرا من البرازيل 
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 16:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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