دورة الاتحاد الدولي بمنستير: الجزائرية إيناس إيبو تستهل المنافسة بمواجهة برييرا من البرازيل 

تونس - ستواجه اللاعبة الجزائرية ايناس ايبو منافستها البرازيلية ريبيكا برييرا في الدور الأول من الجدول النهائي للدورة الدولية النسوية التي تقام فعاليتها في الفترة الممتدة من 5 إلى 11 اكتوبر بمدينة منستير التونسية، وفق البرنامج الذي أعلنت عنه اليوم الاثنين لجنة التنظيم.

و أدرجت اللاعبتان مباشرة في الجدول النهائي، علما ان ايبو صنفت رقم 5 في الدورة بفضل ترتيبها العالمي. وتحتل ايبو (21 سنة) حاليا الصف ال631 عالميا في ترتيب المحترفات، بينما نظيرتها البرازيلية (27 سنة) فتأتي في المركز 1042 عالميا.

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وتشارك في هذه الدورة -التي رصدت لها جائزة مالية تقدر ب000ر15 دولار امريكي- العديد من اللاعبات المعروفات في مسلك الاتحاد الدولي للتنس (سيدات)، سيما الروسية بربارا غاتيكا (24 سنة) التي صنفت رقم 1 في موعد منستير.