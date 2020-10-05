الجمعية الوطنية للطب الرياضي تنضم رسميا للاتحاد العربي

الجزائر- انضمت الجمعية الوطنية الجزائرية للطب الرياضي رسميا للاتحاد العربي للطب الرياضي, حسب ما علمت ''واج'' يوم الاثنين من رئيس هذه الهيئة, هشام علام.

و أكد الدكتور علام قائلا: ''لقد تلقينا مراسلة رسمية من الاتحاد العربي للطب الرياضي حملت في مضمونها قبول انضمام جمعيتنا. وعليه, فإننا نبارك هذا الرد الايجابي كما أهنئ أعضاءنا على هذا المنجز متمنيين منهم بذل جهود ترقى بضمان استمرارية نجاح الجمعية والرقي بها فكريا وميدانيا''.

وتأسست الجمعية الوطنية للطب الرياضي يوم 14 فبراير 2019 ويتواجد مقرها بولاية سعيدة. وتضم الجمعية 22 لجنة ولائية و48 مكتبا ولائيا.

و أضاف نفس الصدر: ''حاليا نحن نحضر ملتقى دولي للطب الرياضي وجراحة العظام بمدينة وهران مزامنة مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2022, خاصة و أننا تلقينا موافقة من قبل جامعة وهران 1 لعقد اتفاقية شراكة بين الطرفين لتنظيم التظاهرات العلمية المتعلقة بالطب الرياضي. كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لتنظيم النشاطات العلمية المختلفة''.

كما أشار الدكتور علام أن الجمعية تضم لجنة ذات "أهمية كبيرة" وهي اللجنة الصحية للاعبي المستوى العالي والتي ترأسها بطلة الكاراتي في الكاتا, كاميليا حاج سعيد.

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وحسب نفس المصدر, فإن للجمعية أهدافا عديدة على غرار المشاركة في تنظيم وتنشيط التظاهرات العلمية والرياضية المقامة على المستويات المحلية, الجهوية والوطنية وعند الحاجة على المستوى الدولي, تنظيم ندوات علمية ودوريات رياضية تسمح بالمساهمة في النهوض المعرفي والرياضي وكذا رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية الاختصاص.

كما تعمل على الانفتاح والتعاون مع الجماعات والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في كل مجالات الطب الرياضي وكذلك دعم الرياضيين في ممارستهم الرياضية وتقييم حالتهم الصحية.