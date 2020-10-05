المنتخب الجزائري: مديوب و زرقان جديد قائمة بلماضي تحسبا لوديتي نيجيريا والمكسيك

الجزائر- وجه مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم, جمال بلماضي, الدعوة لـ24 لاعبا تحسبا لوديتي نيجيريا و المكسيك المقررتين يومي 9 و 13 أكتوبر الجاري بالنمسا وهولندا, والتي عرفت تواجد عنصرين جديدين, حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية (فاف), مساء يوم الأحد.

ويتعلق الأمر بكل من مدافع نادي تونديلا البرتغالي, عادل جليل مديوب, ووسط ميدان بوردو الفرنسي, مهدي زرقان.

وعرفت القائمة أيضا, عودة صانع الألعاب زين الدين فرحات الذي بات من أهم كوادر تشكيلة نيم الفرنسي (الرابطة الاولى), رفقة المدافعين محمد رضا حلايمية (بييرشوت/بلجيكا) وماكسيم سبانو رحو (فلونسيان/فرنسا), إضافة إلى مهاجم ميتز الفرنسي (الرابطة الاولى), فريد بولحية.

بالمقابل, سجلت القائمة غياب يوسف بلايلي وجمال الدين بن العمري بسبب تواجدهما من دون فريق عقب فسخ عقديهما مع نادييهما الأهلي والشباب السعوديين, على التوالي, فضلا عن المهاجم اسلام سليماني الذي لم تتضح وجهته بعد, في ظل رفض إدارة موناكو الفرنسي تفعيل بند شراء عقده من ليستر سيتي الانجليزي.

ويخوض أبطال افريقيا لقاءين وديين, الأول يكون أمام نيجيريا, يوم الجمعة 9 أكتوبر بورثيرسي ستاديوم بمدينة كلاغنفورت بالنمسا (30ر20 بالتوقيت المحلي, 30ر19 بتوقيت الجزائر), أما الثاني مع المكسيك, فقد برمج يوم الثلاثاء 13 أكتوبر بملعب كارس جينس بمدينة لاهاي الهولندية (00ر21 بالتوقيت المحلي, 00ر20 بتوقيت الجزائر).

وتدخل هاتان المواجهتان تحضيرا للقاء المزدوج أمام زيمبابوي برسم الجولتين الثالثة والرابعة, شهر نوفمبر المقبل, في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس افريقيا 2021 والمؤجلة إلى 2022 بالكامرون.

قائمة اللاعبين:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي( الاتفاق/ السعودية), عز الدين دوخة (الرائد/ السعودية), الكسندر أوكيدجة (ميتز).

الدفاع: محمد سليم فارس (لازيو/ ايطاليا), عيسى ماندي (بيتيس/ اسبانيا), رامي بن سبعيني (مونشنغلادباخ/ألمانيا), جون مهدي تاهرات (أبها/ السعودية), محمد رضا حلايمية (بييرشوت/ بلجيكا), مهدي زفان (كيليا سوفيتوف سامارا/ روسيا), عبد الجليل مديوب (تونديلا/ البرتغال), ماكسيم سبانو رحو (فالونسيان/فرنسا).

وسط الميدان: عدلان قديورة (الغرافة/ قطر), اسماعيل بن ناصر (ميلان/ ايطاليا), مهدي عبيد (نانت/ فرنسا), مهدي زرقان (بوردو/فرنسا), سفيان فغولي (غالاتاسراي/تركيا), هاريس بلقبلة (ملعب بريست/ فرنسا).

الهجوم: بغداد بونجاح (السد/ قطر), فريد بولحية (ميتز/فرنسا), رياض محرز (مانشيستر سيتي/ انجلترا), يسين براهيمي (الريان/قطر), سعيد بن رحمة (برينتفورد/انجلترا), زين الدين فرحات (نيم/ فرنسا), أندي ديلور (مونبيليي/ فرنسا).