كأس الكونفدرالية: رسميا، شبيبة القبائل الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة

الجزائر - اختيرت شبيبة القبائل رسميا كممثل ثاني للجزائر في كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، حسبما اعلنه المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية للعبة يوم الاحد، مباشرة بعد اجتماعه بالجزائر العاصمة.

جاء هذا خلال ندوة صحفية للعضو الفدرالي ، عمار بهلول والتي كشف فيها ان ، " شبيبة القبائل ستكون ممثلنا الثاني في كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم."

وعن سؤال حول المواصفات التي اختارها المكتب الفدرالي في اتخاذ هذا القرار، سيما وان المركز الثاني الذي يسمح بالمشاركة في كاس الكونفدرالية المقبلة أسال لعاب اندية اخرى، مثل اتحاد بسكرة، فضل بهلول تجنب النقاش في هذا الموضوع، مؤكدا انه "من وجهة نظر القانون ، المكتب الفدرالي لديه كل الصلاحيات لاتخاذ هذا القرار ولا يمكنه بالضرورة تبريره وهذا ما فعله."

و بخصوص الانتظار الطويل قبل الكشف عن هذا اقرار، أوضح السيد بهلول بأن المكتب الفيديرالي "تفادى التسرع في هذه القضية حتى لا يرتكب أخطاء كانت تضر بمصداقيته".

أما الممثل الثاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرو القدم، فسيكون وفاق سطيف بينما يدافع كل من شباب بلوزداد و مولودية الجزائر عن الألوان الوطنية في المنافسة الشهيرة لرابطة أبطال إفريقيا.

و كان الموسم الكروي "2019-2020" قد توقف عند الجولة 22 بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث عين شباب بلوزداد بطلا للموسم بصفة استثنائية’ كونه كان يحتل خلال هذه الفترة ريادة الترتيب العام.

أما منافسة كأس الجزائر التي تعين الفائز بها في منافسة الكونفدرالية، فقد توقفت في الدور ربع النهائي قبل الغائها نهائيا، مما تسبب في جدل حول هوية الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة القارية.