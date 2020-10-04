الاتحاديات الرياضية الوطنية: عملية تفتيش مرتقبة للوزارة قريبا

وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: جراد في زيارة إلى الكويت -

كورونا: 141 إصابة جديدة، 96 حالة شفاء و4 وفيات -

إعادة طرح القضية الصحراوية الشهر الجاري أمام مجلس الأمن -

كأس الجزائر الممتازة: اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد يوم 21 نوفمبر المقبل -

مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير بعنابة: أقدام فارايام يفوز بجائزة البوابة الذهبية لشهر سبتمبر -

تطوير التواصل لحل مشاكل الجمعيات -

كرة القدم: إنطلاق بطولة الرابطة الأولى يوم 28 نوفمبر والرابطة الثانية يوم 21 ديسمبر -

ليبيا: وقف إطلاق النار والالتزام بحظر السلاح على رأس جدول أعمال مؤتمر (برلين2) يوم الاثنين -

مرصد التسلح يدعو فرنسا للكشف عن مكان دفنها للنفايات النووية في الجزائر -

شطرنج : ميلاد أول أكاديمية دولية بالجزائر -

إعداد خارطة رقمية للمتعاملين الاقتصاديين في مجال التعبئة والتغليف -

لقاء بالجزائر العاصمة حول أعمال محمد ديب -

إعادة بعث دراسة ازدواجية الطريق الوطني رقم (1 ) غرداية / المنيعة -

الحكومة السودانية توقع بجوبا على اتفاق السلام مع الحركات المسلحة -

محافظة الغابات لوهران: رصد لأول مرة حيوان الزردي المهدد بالانقراض -

تعديل الدستور: السلطة المستقلة للانتخابات تحدد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات -

إيليزي: السيد أونيسي يدشن ثلاث منشآت أمنية جديدة بالمقاطعة الإدارية جانت -

جراد: الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة انطلاقة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني -

المؤسسات الناشئة: إنشاء قسم تمويل ضمن بورصة الجزائر -