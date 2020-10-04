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الاتحاديات الرياضية الوطنية: عملية تفتيش مرتقبة للوزارة قريبا

  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 14:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات

الجزائر - تعتزم مصالح المفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة المرور على 44 اتحادية رياضية تحسبا لعقد الجمعيات العامة الانتخابية، حسب ما علمته "واج" يوم الاحد من مصدر مقرب من الوصاية.

وتشرع المفتشية العامة في زيارة للاتحاديات الاولمبية وذلك حسب الأهمية (أي التي تفوز بالميداليات)، يضيف المصدر.

وسيتم تقديم تقرير "مفصل" لوزير الشباب والرياضة حول كل عملية تفتيش، كما أشير اليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاتحاديات الرياضية الوطنية: عملية تفتيش مرتقبة للوزارة قريبا
  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 14:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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