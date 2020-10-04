الاتحاديات الرياضية الوطنية: عملية تفتيش مرتقبة للوزارة قريبا

وتشرع المفتشية العامة في زيارة للاتحاديات الاولمبية وذلك حسب الأهمية (أي التي تفوز بالميداليات)، يضيف المصدر.
وسيتم تقديم تقرير "مفصل" لوزير الشباب والرياضة حول كل عملية تفتيش، كما أشير اليه.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - تعتزم مصالح المفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة المرور على 44 اتحادية رياضية تحسبا لعقد الجمعيات العامة الانتخابية، حسب ما علمته "واج" يوم الاحد من مصدر مقرب من الوصاية.
وتشرع المفتشية العامة في زيارة للاتحاديات الاولمبية وذلك حسب الأهمية (أي التي تفوز بالميداليات)، يضيف المصدر.
وسيتم تقديم تقرير "مفصل" لوزير الشباب والرياضة حول كل عملية تفتيش، كما أشير اليه.