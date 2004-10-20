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كرة القدم: إنطلاق بطولة الرابطة الأولى يوم 28 نوفمبر والرابطة الثانية يوم 21 ديسمبر

  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 15:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرات
كرة القدم: إنطلاق بطولة الرابطة الأولى يوم 28 نوفمبر والرابطة الثانية يوم 21 ديسمبر

الجزائر - ستعطى إشارة انطلاق بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم (موسم 2020-2021) يوم 28 نوفمبر المقبل بعد أن كانت مقررة آنفا في ال20 من نفس الشهر، حسب ما علم اليوم الأحد لدى المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

أما بطولة الرابطة الثانية، فقد حدد المكتب الفيديرالي المتواجد حاليا في اجتماع عادي، انطلاقة موسمها الجديد ليوم 21 ديسمبر.

و كانت جائحة كورونا المتفشية عبر العالم قد تسببت في خلط رزنامة المنافسات الدولية والوطنية.

آخر تعديل على الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 15:55
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كرة القدم: إنطلاق بطولة الرابطة الأولى يوم 28 نوفمبر والرابطة الثانية يوم 21 ديسمبر
  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 15:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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