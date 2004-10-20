كرة القدم: إنطلاق بطولة الرابطة الأولى يوم 28 نوفمبر والرابطة الثانية يوم 21 ديسمبر

أما بطولة الرابطة الثانية، فقد حدد المكتب الفيديرالي المتواجد حاليا في اجتماع عادي، انطلاقة موسمها الجديد ليوم 21 ديسمبر.
و كانت جائحة كورونا المتفشية عبر العالم قد تسببت في خلط رزنامة المنافسات الدولية والوطنية.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
الجزائر - ستعطى إشارة انطلاق بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم (موسم 2020-2021) يوم 28 نوفمبر المقبل بعد أن كانت مقررة آنفا في ال20 من نفس الشهر، حسب ما علم اليوم الأحد لدى المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).
أما بطولة الرابطة الثانية، فقد حدد المكتب الفيديرالي المتواجد حاليا في اجتماع عادي، انطلاقة موسمها الجديد ليوم 21 ديسمبر.
و كانت جائحة كورونا المتفشية عبر العالم قد تسببت في خلط رزنامة المنافسات الدولية والوطنية.