كرة القدم: إنطلاق بطولة الرابطة الأولى يوم 28 نوفمبر والرابطة الثانية يوم 21 ديسمبر

الجزائر - ستعطى إشارة انطلاق بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم (موسم 2020-2021) يوم 28 نوفمبر المقبل بعد أن كانت مقررة آنفا في ال20 من نفس الشهر، حسب ما علم اليوم الأحد لدى المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).