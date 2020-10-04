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شطرنج : ميلاد أول أكاديمية دولية بالجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 14:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرات
شطرنج : ميلاد أول أكاديمية دولية بالجزائر

الجزائر - أسس نادي أولمبي بولوغين للشطرنج أول أكاديمية دولية في الجزائر، بهدف تعزيز ممارسة هذه الرياضة الفكرية لدى الشباب من خلال إطلاق برامج تكوينية خاصة بالممارسين، المدربين والحكام.

وصرح المدرب عبد الكريم يحياوي اليوم الأحد ل''واج'': "يمتلك النادي تقاليد تعود إلى السبعينيات في الشطرنج ولديه العديد من الأبطال في سجله. من خلال إطلاق هذه الأكاديمية الدولية، نرغب في جذب الشباب إلى هذا التخصص و إبعادهم عن الآفات الاجتماعية''.

و أضاف المتحدث قائلا: ''سيكون هدفنا أيضا تقديم برامج تكوينية للمدربين والحكام بالتعاون مع الاتحادية الجزائرية للعبة وذلك من أجل تطوير انضباطنا وتنظيم المسابقات الدولية فيما بعد''.

وبشأن إطلاق الأكاديمية، أشار التقني الجزائري إلى أن النادي حصل بالفعل على الاعتماد من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج الذي حقق لمدة سبعة أشهر قبل تسليمه.

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وقال يحياوي: ''الآن، نحن في اتصالات مع وزارة الشباب والرياضة للحصول على ترخيص لاستئناف التدريبات لكن الوضع الصحي الحالي الناتج عن وباء كورونا يبطئ قليلا الاطلاق الرسمي للأكاديمية''.

من جهته، أشاد رئيس الاتحادية الجزائرية للشطرنج، عزالدين ابراهيم جلول بمبادرة أولمبي بولوغين الذي أسس أول أكاديمية دولية في الجزائر، آملا أن يشجع هذا النهج أندية المناطق الأخرى من البلاد (شرق، غرب وجنوب) من أجل إنشاء أكاديميات مماثلة كما هو ساري في العديد من الدول.

وقال: ''على سبيل المثال، توجد في تونس عشر أكاديميات دولية. هذا المشروع الطموح سيمكن من اكتشاف مواهب شابة على مستوى المدرسة ومن بعد تطويرها بفضل مدربين مؤهلين''.

كما أشار رئيس الهيئة الفدرالية إلى أن هذه الأكاديمية ستسمح للشباب بالمشاركة في المنافسات الدولية وبالتالي الاحتكاك مع لاعبين من مستوى عال.

آخر تعديل على الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 15:20
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شطرنج : ميلاد أول أكاديمية دولية بالجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 14:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرة   شارك

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