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كرة القدم: "مواجهة الجزائر اختبار حقيقي لنا" (المدير الرياضي لمنتخب المكسيك)

  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 19:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر - اعتبر المدير العام الرياضي للمنتخب المكسيكي لكرة القدم، جيراردو تورادو، أن مقابلة الجزائر "تعد اختبارا حقيقيا يندرج في اطار المشروع الرياضي المتمثل في مواجهة منافسين من المستوى العالي"، و ذلك بمناسبة المباراة الودية بين الفريقين المقررة يوم 13 أكتوبر بهولندا.

و صرح المدير العام الرياضي لإذاعة الجزائر الدولية قائلا: "اخترنا مواجهة الجزائر وديا كون ذلك يندرج في إطار مشروعنا الرياضي المتمثل في مواجهة منافسين من المستوى العالي، فالمنتخب الجزائري يتجاوب مع هذا المعيار. ومهم جدا ضمان تنويع منافسين بطرق لعب مختلفة كما اننا نرى أنه من الرائع مواجهة هذا الفريق المميز والذي يتمتع بمواصفات مختلفة. ومن المهم جدا استغلال تواريخ الفيفا لشهر أكتوبر لمثل هذه المواجهات".

ويضيف جيراردو تورادو ما يلي: "تعتبر المباراة التي سنلعبها ضد المنتخب الجزائري اختبارا حقيقيا ضمن برنامجنا الإعدادي. فنحن نمر بمرحلة صعبة ومعقدة جراء وباء كورونا، لذا نتطلع لعودة النشاط عبر المنتخب المكسيكي ومواجهة منتخبات كبيرة على غرار الجزائر ستعود علينا بإيجابيات كثيرة قبل المنافسات الرسمية المقررة العام المقبل".

وختم التقني المكسيكي يقول: "نعلم أن الجزائر فازت في لقائها الودي الأخير على كولومبيا (3-0) وهو ما يدل على ان المنتخب الجزائري في أتم الجاهزية وبلاعبين ممتازين. بالنسبة لنا فغاية الأهمية تكمن في مواجهة منتخب من هذا الطراز وسنحلل طريقة لعبه مثل ما يقوم به طاقمنا الفني كالمعتاد، وسنتوصل إلى نقاط قوته وضعفه لتكون لدينا فكرة عامة ودقيقة عن الخضر لنقدم مباراة في غاية الندية والتنافس ونبحث من خلالها على الفوز".

للتذكير، فإن المنتخب الجزائري المتوج باللقب الإفريقي في دورة-2019 بمصر والذي يستعد لاستئناف تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 في نوفمبر المقبل، استغل تواريخ الفيفا لبرمجة مباراتين وديتين تكون الأولى يوم الجمعة المقبل (9 أكتوبر) ضد نيجيريا بالنمسا، و الثانية ضد المكسيك يوم 13 من نفس الشهر بهولندا.

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كرة القدم: "مواجهة الجزائر اختبار حقيقي لنا" (المدير الرياضي لمنتخب المكسيك)
  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 19:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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