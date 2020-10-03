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الاتحادية الجزائرية للتنس: ''مصلحة خاصة تدرس ملف الرئيس الموقوف محمد بسعد''

  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 17:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات
الاتحادية الجزائرية للتنس: &#039;&#039;مصلحة خاصة تدرس ملف الرئيس الموقوف محمد بسعد&#039;&#039;

الجزائر -  تقوم مصلحة خاصة بوزارة الشباب والرياضة بدراسة ملف رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس المنتخب والموقوف ''مؤقتا''، محمد بسعد، حسب ما أكدته الوصاية اليوم السبت.

وصرحت ممثلة الوزارة، سارة لمغربي، عقب انتهاء أشغال الجمعية العامة العادية الخاصة بالاتحادية: ''توجد مصلحة خاصة على مستوى المديرية العامة للرياضة تقوم بدراسة الملف الخاص بالسيد محمد بسعد الموقوف مؤقتا وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة في الأيام القادمة والفصل في الملف''.

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يذكر أن محمد بسعد تم توقيفه ''مؤقتا'' من قبل وزير الشباب والرياضة السابق، رؤوف سليم برناوي، بسبب ''سوء التسيير"، لتعيش الهيئة الفدرالية عدة اضطرابات في 2020، حيث تولى ثلاثة أعضاء من المكتب الفدرالي الرئاسة بالنيابة، ويتعلق الأمر ببوعلام حاج علي، محمد دحماني ومحمد لازار على التوالي.

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الاتحادية الجزائرية للتنس: ''مصلحة خاصة تدرس ملف الرئيس الموقوف محمد بسعد''
  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 17:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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