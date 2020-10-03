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كرة القدم: العمل على تنظيم مباراة ودية بين الجزائر وكرواتيا مستقبلا

  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 15:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
كرة القدم: العمل على تنظيم مباراة ودية بين الجزائر وكرواتيا مستقبلا

زغرب - شكل موضوع احتمال تنظيم مباراة ودية بين المنتخبين الجزائري ونظيره الكرواتي، أهم المحادثات التي جمعت، مؤخرا، سفير الجزائر بكرواتيا، أمين مختار خليف، بالهداف الأسبق لريال مدريد والرئيس الحالي للاتحادية الكرواتية لكرة القدم، دافور سوكر.

ونقلت الاتحادية الجزائرية (فاف) اليوم السبت تصريحات السفير خليف الذي أفاد : "لقائي برئيس الاتحادية الكرواتية دافور سوكر، سمح بوضع أسس لتعاون مستقبلي بين اتحاديتي كرة القدم لبلدينا، وأنا مقتنع أن هناك إمكانية لتنظيم مقابلة ودية بين المنتخبين الوطنيين، مما سيسمح بتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين".

نفس الشيء أكده دافور سوكر، الذي عبر عن "سعادته" بلقائه بالديبلوماسي الجزائري، مشيرا أنه يرغب في "تطوير التعاون" مع "أصدقائه الرياضيين الجزائريين".

من جهته، بعث الناخب الكرواتي، زلاتكو داليتش، بتحياته لمدرب "الخضر"، جمال بلماضي، عبر ممثل الجزائر في زغرب، معبرا عن أمله في "ملاقاته ضمن مباراة بين الجزائر وكرواتيا"، حسب بيان للفاف.

آخر تعديل على السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 16:09
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كرة القدم: العمل على تنظيم مباراة ودية بين الجزائر وكرواتيا مستقبلا
  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 15:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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