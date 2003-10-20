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الاتحادية الجزائرية للتنس: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2019

  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 14:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
الاتحادية الجزائرية للتنس: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2019

الجزائر -  صادق أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للتنس على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2019، اليوم السبت بالجزائر العاصمة في جلسة عادية.

وعرفت الاشغال حضور 32 عضوا من بين ال43 الذين تحصيهم الجمعية العامة، اضافة الى ممثلة وزارة الشباب والرياضة، سارة لمغربي.

وصادق الاعضاء ال30 الذين يحق لهم التصويت (17 أحسن نادي و 13 رابطة ولائية) على الحصيلة الادبية لسنة 2019 ب22 "نعم"، فيما صوت ب"لا" واحد فقط مع امتناع عضوين آخرين.

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أما الحصيلة المالية فقد وافق عليها 26 عضوا ورفضها صوت واحد مع امتناع عضوين آخرين كذلك.

وتجدر الاشارة الى أن بعض اعضاء الجمعية العامة رفضوا التصويت.

كما عرفت الاشغال موافقة الاعضاء وبالإجماع على مخطط عمل سنة 2020.

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الاتحادية الجزائرية للتنس: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2019
  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 14:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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