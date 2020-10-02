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نحو رفع التجميد عن المشاريع التي لديها أثر كبير على النشاطات الرياضية والشبانية

  أدرج يـوم : الجمعة, 02 تشرين1/أكتوير 2020 08:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
نحو رفع التجميد عن المشاريع التي لديها أثر كبير على النشاطات الرياضية والشبانية

المدية- أكد وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي يوم الخميس بالمدية، أن دائرته الوزارية "ستعمل على رفع التجميد" عن المشاريع التي لها أثر كبير على النشاطات الرياضية و الشبانية معلنا من جانب اخر عن برمجة مشاريع جديدة على مستوى المناطق التي تفتقر للمنشآت وذلك انطلاقا من السنة المقبلة.

و أوضح السيد خالدي على هامش زيارته التفقدية الى ولاية المدية التي قادته الى عديد البلديات ان الوزارة "لن تدخر اي جهد من اجل رفع التجميد على بعض المشاريع التي من شانها المساهمة في تطوير الرياضة في بلادنا، و دعم نشاطات الشباب، سيما على مستوى المناطق التي تحتاجها".

وأضاف السيد خالدي قائلا "سنعمل ابتداء من سنة 2021 على تسجيل مشاريع هياكل جديدة رياضية و شبانية و اطلاق عملية انجازها و ذلك بهدف تزويد جماعاتنا المحلية بالهياكل الضرورية لتكوين النخب الرياضية المستقبلية".

وجدد في ذات الصدد, التأكيد على الارادة المعلنة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "في مرافقة و تشجيع و دعم النخبة الرياضية الوطنية"، مذكرا في هذا الخصوص بأهم التوجيهات التي اعطاها الرئيس من اجل ضمان "تكفل افضل بهذه النخبة و تحضيرها بشكل جيد"، ز ذلك استعدادا للمواعيد الرياضية الكبرى سيما الالعاب الاولمبية بطوكيو و الالعاب المتوسطية.

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وكان السيد خالدي قد بدا زيارة العمل و التفقد بتدشين مركب رياضي جواري ببلدية العزيزية و دار للشباب بخمس جوامع و مخيم للشباب ببلدية العمارية، اما في بلدية قصر البخاري فقد دشن الوزير مسبحا اولمبيا، الذي يعد مكسبا يكتسي أهمية كبرى لكل منطقة جنوب الولاية.

و قد نشط الوزير في نهاية الزيارة، لقاء مع ممثلي الحركة الجمعوية المحلية، اكد خلاله على المكانة التي تولى لهذه الحركة في بناء "الجزائر الجديدة".

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نحو رفع التجميد عن المشاريع التي لديها أثر كبير على النشاطات الرياضية والشبانية
  أدرج يـوم : الجمعة, 02 تشرين1/أكتوير 2020 08:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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