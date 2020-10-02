الرئيس غالي لا يستبعد تكرار سيناريو إكديم إزيك في الكركرات ويحذر من الدفع نحو التصعيد -

كوفيد-19: الجزائر كسبت المعركة لكن اليقظة تبقى ضرورية -

بلمهدي يؤكد أن الخطاب الديني في الجزائر إيجابي وجامع -

نحو رفع التجميد عن المشاريع التي لديها أثر كبير على النشاطات الرياضية والشبانية -

إعلان عن تنظيم الطبعة السادسة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف -

وزارة التربية تعلن عن تأجيل الدخول المدرسي إلى تاريخ لاحق -

إيليزي : إستزراع أزيد من 2500 وحدة من صغار سمك القمبوزيا للوقاية من الأمراض الوبائية -

برنامج لتزويد 140 ألف مسكن بالكهرباء و370 ألف آخر بالغاز حتى 2024 -

أمينتو حيدار تدعو الأمم المتحدة لايفاد بعثات لتقصي وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة -

وزيرة التضامن تحث مؤسسات القطاع على السعي لإدماج المسنين في الحياة الاجتماعية -

الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تتطلعان إلى تعزيز التعاون العسكري -

تعليمة لتسهيل الحصول على قرض الرفيق واستحداث آلية جديدة لتمويل الفلاحين -

مستغانم: وضع حجر الأساس لإنجاز 2400 مسكن بصيغة البيع بالإيجار -

ترحيل العديد من المهاجرين غير الشرعيين في ظل الاحترام التام للمعاهدات الدولية -

الملاريا في الجنوب الجزائري: وزير الصحة يطمئن حول التكفل بالمرضى -

مجلس الأمة: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالحماية من عصابات الأحياء -

مالي: اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر هو أساس حل الأزمة -

مجلس الأمة: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية -

ندوة وطنية حول المؤسسات الناشئة يوم السبت بالجزائر العاصمة -