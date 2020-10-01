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الرابطة الأولى/وفاق سطيف : التقني التونسي نبيل الكوكي يجدد عقده لمدة موسم واحد

  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 19:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

سطيف - جدد التقني التونسي نبيل الكوكي عقدا سيشرف بموجبه على رأس العارضة الفنية لنادي وفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم) إلى غاية نهاية الموسم المقبل .

و حضر مراسم تجديد عقد المدرب نبيل الكوكي التي جرت بمقر النادي بحي بومرشي بوسط مدينة سطيف كل من رئيس مجلس الإدارة لذات النادي عز الدين أعراب و رئيس المكتب المسير للنادي الهاوي عبد الرحيم بن جاب الله و المدير الإداري رشيد جرودي.

و عقب تجديد ارتباطه بوفاق سطيف، صرح مدرب الوفاق القديم-الجديد أنه رجع إلى بيت الوفاق إثر مفاوضات لم تأخذ وقتا طويلا بالنظر إلى رغبة الطرفين في مواصلة المغامرة و ذلك بعد 7 أشهر من الغياب مذكرا أنه وعد بالرجوع و وفى بذلك.

و أوضح المتحدث أنه اختار مواصلة المغامرة مع النسر الأسود رغم العروض و ذلك لعديد الاعتبارات على غرار الوعد الذي أعطاه للأنصار و تلبية الإدارة لمطالبه على غرار المحافظة على نسبة 80 بالمائة من تشكيلة الموسم الرياضي الماضي الذي حقق فيه نتائج "جد مرضية على" حد قوله.

و كشف الكوكي أنه في انتظار تدعيم الفريق ب2 أو 3 لاعبين على أقصى تقدير لم يرد الكشف عن أسمائهم مشترطا أن تكون هذه التدعيمات "نوعية" رغم أن خزان النادي بإمكانه الدفاع عن ألوان الفريق و أداء مهمة اللعب على التتويج بالألقاب دون أي مشكل على حد تعبيره.

           

آخر تعديل على الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 19:42
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الرابطة الأولى/وفاق سطيف : التقني التونسي نبيل الكوكي يجدد عقده لمدة موسم واحد
  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 19:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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