الرابطة الأولى/وفاق سطيف : التقني التونسي نبيل الكوكي يجدد عقده لمدة موسم واحد

و حضر مراسم تجديد عقد المدرب نبيل الكوكي التي جرت بمقر النادي بحي بومرشي بوسط مدينة سطيف كل من رئيس مجلس الإدارة لذات النادي عز الدين أعراب و رئيس المكتب المسير للنادي الهاوي عبد الرحيم بن جاب الله و المدير الإداري رشيد جرودي.

و عقب تجديد ارتباطه بوفاق سطيف، صرح مدرب الوفاق القديم-الجديد أنه رجع إلى بيت الوفاق إثر مفاوضات لم تأخذ وقتا طويلا بالنظر إلى رغبة الطرفين في مواصلة المغامرة و ذلك بعد 7 أشهر من الغياب مذكرا أنه وعد بالرجوع و وفى بذلك.

و أوضح المتحدث أنه اختار مواصلة المغامرة مع النسر الأسود رغم العروض و ذلك لعديد الاعتبارات على غرار الوعد الذي أعطاه للأنصار و تلبية الإدارة لمطالبه على غرار المحافظة على نسبة 80 بالمائة من تشكيلة الموسم الرياضي الماضي الذي حقق فيه نتائج "جد مرضية على" حد قوله.

و كشف الكوكي أنه في انتظار تدعيم الفريق ب2 أو 3 لاعبين على أقصى تقدير لم يرد الكشف عن أسمائهم مشترطا أن تكون هذه التدعيمات "نوعية" رغم أن خزان النادي بإمكانه الدفاع عن ألوان الفريق و أداء مهمة اللعب على التتويج بالألقاب دون أي مشكل على حد تعبيره.