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بطولة إفريقيا لكرة السلة دون 18 عاما (ذكورا و إناثا): المنتخبان الجزائريان في تربص بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 16:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

 

الجزائر- سيدخل المنتخبان الجزائريان لكرة السلة لصنف دون 18 عاما (ذكورا و إناثا) في تربص تحضيري من 6 إلى 15 أكتوبر بسطاوالي (الجزائر),  استعدادا للبطولة الإفريقية لهذا الصنف العمري المقرر في شهر ديسمبر المقبل بمصر.

و سيخضع اللاعبون و أعضاء الطاقم الفني للكشف المخبري (بي.سي.آر) الخاصة بجائحة كوفيد-19, و ذلك يوم 5 أكتوبر بمركز تجمع النخبة الوطنية بالسويدانية (الجزائر) قبل الشروع في التربص المقرر يوم 6 أكتوبر بسطاوالي, حسب ما أوضحته الاتحادية الجزائرية للعبة.

و استدعى المدرب الوطني للذكور, أحمد بن يابو 16 لاعبا من بينهم 4 لاعبين من طليعة الدرارية, وهو النادي الأكثر تمثيلا في المنتخب, بينما تسيطر شباب القبة بستة عناصرعلى التشكيلة النسوية التي تشرف على تدريبها اللاعبة الدولية سابقات راضية حماداش.

وكانت البطولتان لهذا الصنف العمري, المقررتان آنفا في غينيا الاستوائية و مالي, قبل ان يتم تحويلهما إلى مصر في شهر ديسمبر المقبل, حسب ما أعلن عنه الاتحاد الدولي لمنطقة إفريقيا, دون تحديد تواريخ اجرائهما.

ويمثل منشطا نهائي الدورتين (ذكورا و إناثا) القارة الإفريقية في مونديال-فيبا (دون 19 عاما) في دورة-2021.

و يحمل منتخب مالي للذكور والإناث, لقبي الطبعة الفارطة.

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بطولة إفريقيا لكرة السلة دون 18 عاما (ذكورا و إناثا): المنتخبان الجزائريان في تربص بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 16:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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