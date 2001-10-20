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جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الإفريقية تمنح حق احتضان الألعاب الافريقية للشباب-2022 لإثيوبيا و 2026 لليزوتو

  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 08:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الإفريقية تمنح حق احتضان الألعاب الافريقية للشباب-2022 لإثيوبيا و 2026 لليزوتو

الجزائر - منحت، حق احتضان الألعاب الافريقية للشباب لسنة 2022 لإثيوبيا، بعدما كانت مقررة في ليزوتو، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية المسجلة إثر تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الرياضية القارية.

وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لجمعية اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية عبر تقنية الفيديو، اليوم الثلاثاء، برئاسة الجزائري مصطفى براف، المسؤول الأول على هذه الهيئة، ليتم، في نفس الاجتماع، منح ليزوتو شرف تنظيم دورة 2026.

ويأتي هذا التغيير عقب اتفاق حصل بين رئيس هذه الجمعية الافريقية ووزيرة الشباب والرياضة لدولة ليزوتو واللجنة الاولمبية المحلية، والذي جاء بعد عدة نقاشات "حول عدم جاهزية البلد لاحتضان نسخة 2022، كما كان متوقعا بسبب الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بوباء كورونا".

وكانت الهيئة الرياضية القارية، قد منحت ليزوتو حق احتضان طبعة 2022، وذلك على هامش الدورة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب التي جرت بالجزائر سنة 2018.

وبعد ذلك، قررت اللجنة التنفيذية لجمعية اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية إعطاء الضوء الأخضر لأديس أبابا بتنظيم دورة 2022، باقتراح من الرئيس.

واختتم بيان الهيئة القارية أن "القرار دعمته أغلبية أعضاء جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية، كونها تسلمت التزاما كتابيا من قبل الحكومة الاثيوبية تبدي فيه رغبتها في تنظيم الألعاب".

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جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الإفريقية تمنح حق احتضان الألعاب الافريقية للشباب-2022 لإثيوبيا و 2026 لليزوتو
  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 08:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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