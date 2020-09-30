مبارزة : المنتخبات الوطنية في تربص بالجزائر العاصمة

الجزائر - دخل 11 رياضيا من المنتخب الوطني للمبارزة في الأسلحة الثلاثة (سيف-شيش-حسام) في تربص تحضيري يوم الأربعاء بمركز تجمع النخبة الوطنية بالسويدانية (غربي الجزائر العاصمة) لمدة عشرة أيام تحسبا للمنافسات المقبلة, من بينها المؤهلة الى الالعاب الاولمبية بطوكيو, حسب ما علم من الاتحادية الجزائرية للرياضة.

وسيشرف على هذا التربص مجموعة من المدربين ويتعلق الأمر بكل من : وسيلة يمي, فريد بنور, احمد بن يحيى و رؤوف سليم برناوي, الوزير السابق للشباب والرياضة, والذي فضل بعد استقالته من رئاسة الاتحادية, العودة الى الميادين كتقني.

وتم توجيه الدعوة لكل من الرياضيين التاليين : ملاك ليا, سيليا هبال, صونيا زبوج, كوثر محمد بلكبير, شيماء بن عدودة, نور الهدى صالحي, محمد شريف كرارية, مريم مباركي, أفنان بلكحلة, مهدي ولد براهم وحمزة عادل قاصدي.

وقبل الدخول في معسكر, خضع هؤلاء الرياضيين صبيحة اليوم (الأربعاء) لعملية تحاليل الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) عن طريق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) وذلك عملا بالبروتوكول الصحي.

ويغيب عن هذا المعسكر كلا من أكرم بونبي (حسام) و يسرى زبوج (سيف) بسبب اجتيازهما للامتحانات على مستوى المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجية الرياضة بالجزائر العاصمة.