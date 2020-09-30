نحو وضع آليات تسمح لرياضيي النخبة والمستوى العالي بإيجاد مناصب شغل

الجزائر - تعتزم وزارة الشباب والرياضة وضع آليات تسمح لرياضيي النخبة والمستوى العالي بإيجاد مناصب شغل على مستوى مختلف الإدارات العمومية أو الاستفادة من تكوين في قطاع الشباب والرياضة.

و أرسلت الوزارة الوصية بيانا يوم الثلاثاء لرؤساء 27 اتحادية رياضية, تدعوهم فيها ل"الكشف عن المستوى الدراسي للرياضيين المتواجدة أسماؤهم ضمن قائمة النخبة والمستوى العالي رفقة مدربيهم و الذين حققوا انجازات خلال سنة 2019".

وتم إرسال البيان لكل من الاتحاديات التالية: رياضة المعاقين, الكاراتي دو, ألعاب القوى, الجيدو, الرماية, المصارعة المشتركة, التجذيف والكانوي كاياك, الدراجات, السباحة, الجمباز, رفع الأثقال, الكرة الطائرة, كرة الريشة (بادمينتون), الشراع, الملاكمة, المبارزة, كرة الطاولة, الفروسية, الثلاثي (ترياتلون), الكونغ فو ووشو, الرياضة الجامعية, الفوفيتنام, الفوفينام فيات فو داو, الكامبو, كمال الاجسام والحمل بالقوة, يوسوكان بيدو و الجو جيتسو.

وتسمح هذه العملية للوصاية بوضع "قاعدة بيانات لتحديد شروط الإلتحاق بعدد من أسلاك الإدارة العمومية و أيضا فيما يخص الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة".

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وأوضحت الوزارة أن هذا الاجراء اتخذ "عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 15-23 المؤرخ في 11 أغسطس 2015 المحددة للاجراءت التطبيقية القانونية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي, سيما المذكورة في المادتين 19 و 20 واستنادا الى القرار الوزاري رقم 072 الصادر بتاريخ 27 مايو 2020, والمتضمن لقائمة اسمية لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومدربيهم الذين حققوا انجازات خلال سنة 2019".

وعبر عدد من الرياضيين عن خيبة أملهم بسبب ما وصفوه ب"قلة الاعتبار" تجاههم, منددين بالوضع الاجتماعي "المعيق" والذي "يؤثر سلبا" على تحضيراتهم تحسبا للمنافسات الرياضية الكبرى.