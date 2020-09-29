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الرابطة الأولى: توفيق عدادي (شبيبة القبائل) ينضم لمولودية الجزائر لموسمين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 19:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر - انضم وسط ميدان فريق شبيبة القبائل, توفيق عدادي, إلى صفوف مولودية الجزائر (الرابطة الاولى لكرة القدم), بعقد مدته عامين "في صفقة انتقال حر", حسب ما أعلن عنه النادي العاصمي يوم الثلاثاء.

ويعد عدادي سادس المستقدمين إلى تشكيلة "العميد" بعد كل من الحارس عبد القادر صالحي (شبيبة القبائل) و المدافع المحوري معاد حداد (شبيبة سكيكدة) والمدافع نبيل سعدو (شبيبة القبائل) ووسط الميدان الإيفواري إيسلا داودي ديوموندي (وفاق سطيف) والمهاجم عبد الحق عبد الحفيظ (مولوية وهران).

بالمقابل, عرف النادي رحيل كل من المهاجم هشام نقاش والوسط الهجومي وليد درارجة إلى مولودية وهران, علاوة على فسخ عقد المدافع زيدان ميباراكو.

وفيما يخص الكوادر, فقد جدد كل من القائد عبد الرحمن حشود وصانع الألعاب عبد الرحمن بورديم, عقديهما لموسمين إضافيين, رفقة المهاجم سامي فريوي الذي مدد ارتباطه مع إدارة "الشناوة" الى سنة 2022.

هذا, وقامت إدارة اللونين الاخضر والاحمر بترقية عدد من لاعبي الرديف الى الفريق الأول بغية تحصين صفوف هذا الأخير الذي سينافس خلال 2020 /2021 على عدة جبهات, وهو الموسم المتزامن مع الذكرى المئوية لإنشاء "عميد" الأندية الجزائرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى: توفيق عدادي (شبيبة القبائل) ينضم لمولودية الجزائر لموسمين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 19:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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